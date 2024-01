Elton John entra en el club EGOT tras ganar el Emmy: qué es y qué 18 artistas forman parte

El premio Emmy a la Mejor Especial de Variedades En Directo es para Elton John por su documental Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium.

El cantante y compositor británico de 76 años recibió el prestigioso galardón este lunes 15 de enero por este documental que recoge su último concierto, un show de tres horas concierto de tres horas que se llevó a cabo en Los Angeles el pasado 20 de noviembre y que se emitió en Disney +.

Con este premio, que Elton John sube a su palmarés particular, le ha dado acceso al elitista club EGOT, al que se solo pueden entrar los artistas que han recibido el Emmy (televisión), el Grammy (música), el Oscar (cine) y el Tony (teatro).

"Me siento increíblemente honrado de haberme unido al increíble y talentoso grupo de ganadores EGOT esta noche. El camino de este trayecto lo he llenado con pasión, dedicación y el inquebrantable apoyo de mis seguidores alrededor del mundo", apuntó el cantante sobre le galardón en un comunicado distribuido en redes tras recibir el premio.

Los premios que le han dado el EGOT a Elton John

Elton John entra en este exclusivo grupo casi 40 años después de recibir su primer premio Grammy.

Elton John recibió el galardón en 1986 a Mejor interpretación vocal de pop por un dúo o grupo por That's What Friends Are For (ft. Dionne Warwick, Gladys Knight y Stevie Wonder). Los siguientes —cuatro— fueron en 1991, 1994, 1997, 2000 y 2001.

Los galardones que le hacen merecedor del EGOT son los siguientes:

Premio Emmy a Mejor Especial de Variedades En Directo por Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (2023).

a Mejor Especial de Variedades En Directo por (2023). Cinco premios Grammy , el más reciente por Elton John & Tim Rice's Aida (2001)

, el más reciente por (2001) Dos premio Oscar a Mejor canción original por Can You Feel the Love Tonight de El Rey León (1994) y (I'm Gonna) Love Me Again de Rocketman (2019).

a Mejor canción original por de (1994) y de (2019). Premio Tony por por su música original de Aida (2000).

¿Qué e artistas han conseguido ser EGOT?

Hasta el día de hoy, tan solo dieciocho artistas han tenido la suerte de ganar los cuatro grandes premios de la industria del espectáculo. Son actores, guionistas, cantantes, productores y guionistas.

El arquitecto Richard Rodger s (1962),

s (1962), La actriz Rita Moreno (1977),

(1977), La actriz Helen Hayes (1977),

(1977), El actor John Gielgud (1991),

(1991), La actriz Audrey Hepburn (1994),

(1994), El compositor Marvin Hamlisch (1995),

(1995), El orquestador Jonathan Tunick (1997),

(1997), El director de cine Mike Nichols (2001),

(2001), El guionista Mel Brooks (2001),

(2001), La actriz Whoopi Goldberg (2002),

(2002), El productor Scott Rudin (2012),

(2012), El compositor Robert Lopez (2014),

(2014), El cantante John Legend (2018),

(2018), El autor Tim Rice (2018),

(2018), El compositor Andrew Lloyd Webber (2018),

(2018), El compositor Alan Menken (2020),

(2020), La actriz Jennifer Hudson (2022).

(2022). La cantante Adele (2003)

¿Quién será el siguiente? Por ahora ya hay cuatro que tienen todas las papeletas