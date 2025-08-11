Emilia canta por primera vez en directo 'perfectas' durante su concierto en Chile

No hay duda de que Emilia es la reina sirviendo glamour, brillo y temas icónicos, pero a veces las divas también luchan guerras internas, como lo demuestra en su nuevo tema perfectas. En el videoclip pudimos ver a una Emilia vulnerable, la cual canta sobre las dudas, inseguridades y presiones que siente como mujer y que en parte son culpa de las exigencias de la industria musical.

Esta fragilidad de la diva del pop han podido verla por primera vez en directo sus fans de Chile, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Su actuación ha estado cargada de emotividad, sintiendo la letra del tema con cada gesto y cortándosele la voz en algunos fragmentos.

La cantante hizo uso de uno de sus característicos looks cargados de brillos, igual que el soporte de su micrófono, algo que no ha gustado a todos sus fans en comparación con la estética más simple y casera que lleva en su videoclip, más acorde con el mensaje.

Sin embargo, a pesar de esta pequeña crítica de algunos de sus fans, la reacción del público ha sido muy positiva, tocando la fibra de muchos a los que la letra les resuena por dentro.

Emilia se quiebra en directo

La argentina también vivió algún momento de emoción durante el concierto ajeno a este tema, pudiéndosela ver visiblemente emocionada ante la ovación del público.

Las sorpresas de la noche

Uno de los momentos más icónicos de la noche fue la aparición de Luisa Sonza para cantar Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix, el tema que se hizo viral en redes sociales por su coreografía. La brasileña, aparte de acompañar a Emilia con el tema, también participó en la coreografía, causando todo un revuelo en el público.

Sin embargo, algo que nadie se esperaba es que Emilia decidiera hacer una versión de una de las grandes canciones de otra diva del pop: Genie In A Bottle, de Christina Aguilera. La argentina hizo el tema completamente suyo con esta versión en español, a la cual acompañó con una coreografía llena de sensualidad para terminar de darle su toque personal.