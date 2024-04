Emma Stone aparece en los créditos de ‘Florida!!!’ de Taylor Swift

La inspiración puede llegar a través de muchas formas, pero siempre viene bien tener a mano algún amigo cercano y con vena artística que consiga despertar las musas propias. Eso parece que le ha sucedido a Taylor Swift con su amiga Emma Stone en Florida!!!, una de las canciones de su nuevo doble álbum The Tortured Poets Departament.

La diva del pop ha incluído en los créditos del tema, en el que colabora con Florence y The Machine, a la actriz, según indican quienes han tenido acceso al libreto adjunto a este nuevo proyecto.

A pesar de que no había trascendido ninguna información sobre la ayuda prestada por la ganadora de dos premios Oscar a Taylor Swift en el proceso de composición, parece que las “rarezas” (“oddities” en inglés) de la protagonista de La La Landa, película por la que recibió su primera estatuilla, han sido fundamentales para escribir la letra de Florida!!!.

Un amistad que viene de largo

Emma y Taylor llevan compartiendo confidencias desde que se conocieron en la ceremonia de entrega de los Young Hollywood Awards, cuando la actriz tenía 18 años y la cantante 19. “Nos mantuvimos en contacto desde entonces y nos hicimos grandes amigas”, explicó Emma Stone al respecto.

Ya en 2010, la actriz reconoció en una entrevista que siguieron manteniendo el contacto después de este primer encuentro dado el aprecio que tenía hacia sus canciones. “Después, escuché algo de su música y le escribí un correo electrónico diciéndole que me gustaba (...) Luego empezamos a hablar y a salir”, explicó a los medios.

De hecho, durante la última celebración de la gala de los Oscar, en la que la actriz recibió su segundo premio como Mejor actriz por su papel en Pobres Criaturas, Emma Stone tuvo un guiño con su amiga durante los agradecimientos por el galardón. “I love you bigger than the whole sky, my girl” (“Te quiero más grande que el cielo, mi niña” en castellano), fueron las palabras que dedicó a su hija Louise Jean.

La frase, pronunciada en pleno éxtasis de emoción por parte de la intérprete, resulta una referencia a la canción de su amiga Taylor Swift Bigger than the whole sky, integrada en el álbum Midnights (3am Edition).

Letra y significado de 'So Long, London', la canción más triste y desgarradora del nuevo disco de Taylor Swift, 'The Tortured Poets Departament'