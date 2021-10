David Otero sobre el homenaje de Dani Martín a El Canto del Loco: "Me asusté porque no sabía qué estaba pasando"

David Otero visita el estudio de Cuerpos especiales para hablarnos de Otero y yo, su álbum que recoge las canciones más importantes de su carrera reversionadas a dúo con artistas como Taburete, Ana Guerra, Cepeda, Dani Fernández, Bely Basarte, Carlos Sadness, Nil Moliner o Arnau Griso.

Sobre la elección de estos artistas para revisar estas canciones David nos explica que siempre lo tuvo claro: "son artistas de una generación más joven que la mía que fueron el público de estas canciones".

De estos artistas, nos confiesa que algunos de ellos les pedían directamente que canción querían versionar junto a él, aunque en otras ocasiones ha sido él el que ha querido que cantasen un tema en concreto.

Un disco que, por fin, ha podido llevar a los escenarios con un formato en trío acústico para poder adaptarse a las diferentes medidas que se han establecido durante la pandemia: "Vamos con una bajista que se llama Lola Lozano que toca el bajo con la mano izquierda y el piano con la derecha, batería y yo, y ha sido muy fácil de montar. Y ya hemos hecho 70 conciertos postpandémicos".

Pero además de componer sus propias canciones, David Otero también compone para otros artistas. Un ejemplo que pone en el programa es Sin noticias de Gurb, de Miki Núñez: "Es un tema que empuja a la gente joven a leer. Él cuando llegó a mi estudio nos pusimos a hablar de la vida y dijimos 'vamos a hablar de algo que te llegue al corazón' y me dijo que Sin noticias de Gurb era su libro favorito y también es uno de los míos".

Sobre el nuevo disco de Dani Martín

Dani Martín sorprendió hace unas semanas anunciando algo relacionado con El Canto de Loco bajo la pregunta "¿El Canto del Loco vuelve?", por lo que muchos de sus seguidores creyeron que el grupo iba a volver a unirse más de una década después.

Sin embargo, se trataba de un disco homenaje en el que ha regrabado 10 canciones de la que se refiere como "la banda de mi vida". Como era de esperar, esta noticia salpicó al resto de los exmiembros del grupo, entre los que se encuentra David Otero.

"Yo me asusté un poco porque el teléfono me explotó y no sabía qué había pasado. Yo no tenía ni idea y tuve que ir uno por uno respondiendo esos mensajes explicando que no tenía nada que ver con esto", ha explicando asegurando que había gente que incluso le había pedido entradas para la supuesta gira de regreso de El Canto del Loco.

¿Cómo gestionó la fama de El Canto del Loco?

Eva e Iggy le preguntan a David cómo vivió todo el boom de El Canto del Loco y cómo gestionó la gran fama que tuvo la banda y cómo ha continuado su carrera durante todos los años posteriores.

"Con todo esto he vuelto a mi psicólogo porque necesito comprender las cosas con una cierta visión objetiva. Y he sacado muchas cosas buenas de todo esto que ha pasado. La primera es que hay un cariño brutal de la gente por esas canciones, por ese momento y por lo que vivimos y eso me ha llegado de esa manera", empieza reflexionando David, "y la segunda es que tengo que sacar lo positivo de todo y lo que saco es que a mí estas cosas me hacen vivir la vida mucho más intensamente. Me parece que son regalos. Y lo celebro como un regalo para seguir componiendo, para seguir aprendiendo y hacer más canciones y tener más motivación en mi proyecto".