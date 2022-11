El emocionante motivo por el que Manuel Carrasco dedicó el concierto de La Cartuja a su jefe de seguridad

Manuel Carrasco todavía se emociona al hablar del concierto del pasado 11 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El cantante de Isla Cristina (Huelva) cerró su gira Hay que vivir el momento cantando ante 74.346 personas, convirtiéndose así en el solista que más público ha conseguido reunir en una misma noche en la historia de la música en España.

Ese concierto se lo quiso dedicar a una persona muy especial: su jefe de seguridad. Manuel Carrasco no se lo brindó a sus dos hijos, ni a su mujer Almudena Navalón, tampoco a sus padres. Eligió a José Antonio por una historia que viene de atrás y que le contó a Pablo Motos este jueves en El Hormiguero.

"Yo había ido a muchos conciertos en el Estadio de La Cartuja como público, ya siendo conocido. Y recuerdo un concierto de Bruce Springsteen que yo estaba en la grada de arriba del todo. La gente me decía: '¿tú qué haces aquí? A ver si un día tocas tú también aquí. ¿Tan arriba te han puesto?' 'Pues la grada que he pillado...", contó el cantante.

"José Antonio es un jefe de seguridad que no solo viene en mi gira, sino en otras tantas giras. Él me vio y me dijo: 'Manuel, ¿qué haces aquí? Ven que yo te voy a colar'. Y me llevó para la fila de delante. Casi todo a Bruce Springsteen. Fue un sueño estar allí", siguió el cantante, al que en el trayecto hacia la parte inferior de las gradas José Antonio le dijo una frase clave: "Date la vuelta, ¿ves todo lo que estás aquí? Esto lo vas a llenar un día tú".

Manuel Carrasco reconoce que en ese momento no le creyó. "Le dije: '¡Tú estás loco!". No estaba equivocado y el día del concierto de La Cartuja se acordó de él.

"Era el jefe de seguridad del concierto y de toda mi gira. Fue al primero al que le dediqué el concierto haciéndole saber a la gente que él había sido quien de alguna manera creyó en mí y vio en ese momento que yo podía. Yo no lo sabía, de hecho hoy lo pienso y sigo pensando que es casi un sueño. Pero él lo hizo, él me lo hizo creer y se lo dediqué a él", contó a Pablo Motos.

El cantante contó al historia con los ojos vidriosos de la emoción. No es para menos. Ver las imágenes del público en el concierto de Manuel Carrasco en el Estadio de la Cartuja resulta realmente emocionante.

Así lo siente el intérprete, que define el concierto multitudinario como una marejada de sentimientos encontrados: "Algo que a la vez es un sacrificio personal por algo que me saca tanto de mí, que peleo con mis fantasmas, mis dudas, mis miedos y que a la vez me hace sentir una persona dichosa y me hace sentir vivo. Es alucinante sentir eso después de toda una vida de trabajo".