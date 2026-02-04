La emotiva versión de 'Supersubmarina' de Ángeles Toledano en directo

El Inverest está regalando momentos de lo más emotivos, como la colaboración en directo de Valeria Castro y Eva Amaral sobre el escenario. Y ahora se suma el bonito homenaje de la artista Ángeles Toledano.

En pleno tour Sangre Sucia, la artista ha llenado de talento e intimidad el Teatro Circo Price de Madrid, donde ha entonado con mucho desgarro las canciones de su primer disco, como Soleá, Nada ha pasado, pero todo ha sucedido y Nocturna Manzana.

Pero durante el show también ha habido un momento que no tardó en hacerse viral por la sensibilidad de su interpretación: la de Jaén se sentó junto a un guitarrista para ponerle voz a Supersubmarina, el tema homónimo del grupo de Baeza.

Se convirtió sin lugar a dudas en la gran sorpresa de la noche, y como tal fue recibida con un gran aplauso de todos los presentes.

Lo que ocurrió con Supersubmarina

En el momento más álgido de la banda, la carrera de Supersubmarina se vio paralizada por un fatal accidente.

José Chino, Juanca, Pope y Jaime volvían a Baeza, su pueblo natal, después de tocar en Cullera cuando la furgoneta en la que viajaban chocó con un camión en la carretera N-322. Aunque durante el viaje se fueron turnando de conductor, era Pope el que estaba al volante en el momento de la colisión que cambió su vida para siempre. Han pasado ya diez años desde aquel 14 de agosto de 2016, pero la culpa sigue golpeándole en el pecho, y así lo contó en Salvados.

Para contar esta historia se lanzó el libro Algo que sirva como luz, que ya tiene prevista una versión audiovisual.