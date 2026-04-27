Entradas para los conciertos de Karol G en España: a qué hora es la preventa, los precios oficiales y cuándo es la venta general
Karol G vuelve con una gira mundial en la que se incluyen tres paradas en ciudades de España. A pesar de que los conciertos en Sevilla, Madrid y Barcelona serán en 2027, la primera preventa comienza este lunes 27 de abril. ¡Así que apunta!
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¡Karol G vuelve de gira!
La cantante colombiana, quien deslumbró con sus dos noches en el Festival Coachella de Indio (California), ha cumplido lo prometido y ha anunciado una gira mundial bajo el nombre VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR.
Los conciertos abarcarán 2026 y 2027, comenzando las primeras fechas este verano. A España llegará un año más tarde con conciertos en Madrid, Sevilla y Barcelona en junio de 2027.
Las ganas de ver a La Bichota son muchas, y es muy probable que las entradas se agoten en minutos, por lo que, para no quedarte sin la tuya, te contamos todo sobre las preventas y la venta general y cuál es el precio de las entradas.
Dos preventas para comprar entradas de Karol G
Los fans de Karol G podrán acceder de forma anticipada a la compra de entradas mediante distintas preventas.
- Preventa exclusiva de la artista: lunes 27 de abril a las 10:00 horas. Para poder participar, los fans han tenido que registrarse en este enlace antes del viernes 24 de abril a las 16:00 horas.
- Preventa Live Nation: miércoles 29 de abril a las 10:00 horas. Solo podrás acceder si te has apuntado en este enlace.
Venta general de entradas
Si en las preventas no consigues entradas, la venta general comienza el jueves 30 de abril a las 10:00 horas. Y para acceder a ella hay que entrar en Livenation o Ticketmaster.
Precios de las entradas de Karol G en España
Los precios oficiales de las entradas de la nueva gira de Karol G van desde 70,50 hasta 285,50 euros. Esta es la lista completa, según Live Nation:
- 200 Copas Pit - 285,50 euros
- Golden Circle - 161,00 euros
- Pista General - 127,00 euros
- PL1 Grada - 161,00 euros
- PL2 Grada - 138,00 euros
- PL3 Grada - 104,00 euros
- PL4 Grada - 93,00 euros
- PL4 Accesibilidad - 93,00 euros
- PL5 Grada - 81,50 euros
- PL6 Grada - 70,50 euros
Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 euros, mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 euros por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".
Los precios de las entradas VIPS aún no han sido publicados, pero estarán disponibles este lunes 27 de abril con la primera preventa. Sin embargo, podemos hacernos una idea con los precios de su anterior gira, Mañana Será Bonito Tour:
- VIP 1 - Besties Lounge Experience — 420 euros + 56 euros gastos
- VIP 2 - Oki Doki Premium Early Entry Package — 290 euros + 38,50 euros gastos
- VIP 3 - Qlona Early Entry Package — 210 euros + 28 euros gastos
- VIP 4 - Dispo Premium Seated Package — 270 euros + 36 euros gastos
- VIP 5 - Bichota Seated Package — 205 euros + 27,50 euros gastos
Todas las paradas de su gira 'Viajando por el Mundo'
- Vie, 24 de jul – Chicago, IL – Soldier Field Stadium
- Mié, 29 de jul – Toronto, ON – Rogers Stadium
- Dom, 2 de ago – Landover, MD – Northwest Stadium
- Vie, 7 de ago – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium
- Vie, 14 de ago – Los Ángeles, CA – SoFi Stadium
- Vie, 21 de ago – San Francisco, CA – Levi's Stadium
- Mié, 26 de ago – Seattle, WA – Lumen Field
- Sáb, 29 de ago – Phoenix, AZ – State Farm Stadium
- Mié, 2 de sep – San Antonio, TX – Alamodome
- Dom, 6 de sep – El Paso, TX – Sun Bowl Stadium
- Sáb, 12 de sep – Boston, MA – Gillette Stadium
- Jue, 17 de sep – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium
- Jue, 24 de sep – Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium
- Dom, 27 de sep – Houston, TX – Reliant Stadium
- Vie, 2 de oct – Miami, FL – Hard Rock Stadium
- Vie, 9 de oct – Tampa, FL – Raymond James Stadium
- Jue, 15 de oct – Dallas, TX – AT&T Stadium
- Vie, 6 de nov – Monterrey, MX – Estadio BBVA
- Vie, 13 de nov – Ciudad de México, MX – Estadio GNP Seguros
- Vie, 27 de nov – San José, CR – Estadio Nacional de Costa Rica*
- Vie, 4 de dic – Bogotá, CO – Estadio Nemesio Camacho El Campín*
- Vie, 15 de ene – Quito, EC – Estadio Olímpico Atahualpa*
- Vie, 22 de ene – Lima, PE – Estadio Nacional
- Jue, 28 de ene – Santiago, CL – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos*
- Vie, 5 de feb – Buenos Aires, AR – TBC*
- Vie, 12 de feb – São Paulo, BR – Mercado Livre Arena Pacaembu
- Vie, 19 de feb – Santo Domingo, DO – Estadio Olímpico Félix Sánchez*
- Vie, 26 de feb – San Juan, PR – Estadio Hiram Bithorn Sosa*
- Jue, 3 de jun – Barcelona, ES – Estadi Olímpic
- Vie, 11 de jun – Sevilla, ES – Estadio Olímpico La Cartuja
- Vie, 18 de jun – Lisboa, PT – Estádio da Luz
- Jue, 24 de jun – Madrid, ES – Riyadh Air Metropolitano
- Jue, 1 de jul – París, FR – Paris La Défense Arena
- Mar, 6 de jul – Londres, UK – Tottenham Hotspur Stadium
- Sáb, 10 de jul – Ámsterdam, NL – Johan Cruijff ArenA
- Mié, 14 de jul – Varsovia, PL – PGE Narodowy
- Sáb, 17 de jul – Düsseldorf, DE – Merkur Spiel-Arena
- Mié, 21 de jul – Lyon, FR – Groupama Stadium
- Sáb, 24 de jul – Milán, IT – San Siro