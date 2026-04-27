Entradas para los conciertos de Karol G en España: a qué hora es la preventa, los precios oficiales y cuándo es la venta general

¡Karol G vuelve de gira!

La cantante colombiana, quien deslumbró con sus dos noches en el Festival Coachella de Indio (California), ha cumplido lo prometido y ha anunciado una gira mundial bajo el nombre VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR.

Los conciertos abarcarán 2026 y 2027, comenzando las primeras fechas este verano. A España llegará un año más tarde con conciertos en Madrid, Sevilla y Barcelona en junio de 2027.

Las ganas de ver a La Bichota son muchas, y es muy probable que las entradas se agoten en minutos, por lo que, para no quedarte sin la tuya, te contamos todo sobre las preventas y la venta general y cuál es el precio de las entradas.

Dos preventas para comprar entradas de Karol G

Los fans de Karol G podrán acceder de forma anticipada a la compra de entradas mediante distintas preventas.

Preventa exclusiva de la artista: lunes 27 de abril a las 10:00 horas. Para poder participar, los fans han tenido que registrarse en este enlace antes del viernes 24 de abril a las 16:00 horas.

Preventa Live Nation: miércoles 29 de abril a las 10:00 horas. Solo podrás acceder si te has apuntado en este enlace.

Venta general de entradas

Si en las preventas no consigues entradas, la venta general comienza el jueves 30 de abril a las 10:00 horas. Y para acceder a ella hay que entrar en Livenation o Ticketmaster.

Precios de las entradas de Karol G en España

Los precios oficiales de las entradas de la nueva gira de Karol G van desde 70,50 hasta 285,50 euros. Esta es la lista completa, según Live Nation:

200 Copas Pit - 285,50 euros

Golden Circle - 161,00 euros

Pista General - 127,00 euros

PL1 Grada - 161,00 euros

PL2 Grada - 138,00 euros

PL3 Grada - 104,00 euros

PL4 Grada - 93,00 euros

PL4 Accesibilidad - 93,00 euros

PL5 Grada - 81,50 euros

PL6 Grada - 70,50 euros

Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 euros, mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 euros por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".

Los precios de las entradas VIPS aún no han sido publicados, pero estarán disponibles este lunes 27 de abril con la primera preventa. Sin embargo, podemos hacernos una idea con los precios de su anterior gira, Mañana Será Bonito Tour:

VIP 1 - Besties Lounge Experience — 420 euros + 56 euros gastos

VIP 2 - Oki Doki Premium Early Entry Package — 290 euros + 38,50 euros gastos

VIP 3 - Qlona Early Entry Package — 210 euros + 28 euros gastos

VIP 4 - Dispo Premium Seated Package — 270 euros + 36 euros gastos

VIP 5 - Bichota Seated Package — 205 euros + 27,50 euros gastos

Todas las paradas de su gira 'Viajando por el Mundo'