Beret: "'Desde Cero' habla de la valentía de desprenderse de algo que llevamos muy adentro"

Siempre es un placer hablar un ratito con Beret, por lo que no hemos dejado pasar la oportunidad de hacerlo nuevamente con motivo del lanzamiento del vídeo de 'Desde cero', tema en el que colabora Melendi.

"Estoy muy contento. A pesar de las circunstancias sigo haciendo música, sigo creando y estoy leyendo un montón de comentarios positivos con lo que estoy sacando", le empieza explicando Beret a Juanma Romero.

Sobre su colaboración con Melendi., Javier nos explica que no sólo admiraba su talento, si no su presencia: "La primera vez que lo vi en persona, digo 'pero cómo puede ser tan alto este hombre?', ¡era enorme!", bromea.

"Yo creo que conectamos en muchos aspectos, en la composición y en lo musical, me di cuenta al poco de conocerlo. Y le dije 'mira, yo estoy haciendo un disco, tengo un estribillo, y si te nace el mensaje de la canción, vamos a hacer un tema. Y se unió", nos explica refiriéndose al origen de 'Desde cero', asegurando que una necesidad que tiene en sus colaboraciones es que los otros artistas participen en la composición del tema.

UN VIDEOCLIP CON TOQUE AUTOBIOGRÁFICO

Sobre el videoclip, Beret asegura que ha decidido sacarlo año y medio después del lanzamiento de Prisma porque "está en contra de que las canciones tengan fecha de caducidad" y que ahora era "el momento de sacarlo". Y eso le ha servido a que personas que no escucharon el tema cuando publicó su álbum, la hayan descubierto ahora.

Visualmente muestra a la perfección la esencia del tema. Beret y Melendi aparecen en un piso ya vacío, como si hubiesen hecho una mudanza, y lo último que queda por desaparecer son ellos mismos.

"'Desde cero' es un desahogo mío, por eso solo hice el estribillo. Lo compuse para desahogarme en ese momento en el que me sentía muy abarrotado de información y muchos cambios en mi vida", confiesa, asegurando que es un tema autobiográfico.

"Además de empezar de nuevo, habla de la valentía de desprenderse de algo que hemos aprendido y que está muy dentro nuestro, muy aferrado", nos explica asegurando que se puede extrapolar a uno mismo, o a relaciones tóxicas porque hemos normalizado unas costumbres.

"Y el videoclip trata de eso: Es una mudanza en la que lo primero que se va es lo material, lo que menos peso tiene, y al final nosotros acabamos desintegrándonos", añade.

NUEVA MÚSICA PARA ESTE AÑO

Juanma Romero le hace la pregunta del millón: ¿Habrá nuevo disco de Beret este año?

"Te voy a ser muy sincero. Creo que no he compuesto más en mi vida que en este año (refiriéndose a 2020). Hace poco saqué el tema de Aitana para su disco, saqué el tema con Lola Indigo, saqué el tema con FMK y María Becerra... Y eso es 'nada' para lo que he compuesto", empieza explicando.

"Ayer anunciamos tema con Cali y el Dandee, y temas míos tengo como 7 que nadie ha visto. No voy a decir si voy a sacar un disco porque no lo se. Con Prisma fue porque quería agrupar todos los temas que tenía. A lo mejor todos estos temas acaban formando un disco, pero no se cuando será".