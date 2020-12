Aitana: “11 Razones es un disco de desamor que termina en empoderamiento”

11 Razones es el nuevo trabajo de Aitana que no para de darle alegrías desde que se estrenó, hace menos de una semana. “Estoy muy feliz. La gente escuchó tanto el disco que entraron un montón de canciones en el Top 5 y estoy súper contenta”.

Un disco que, aunque ella siempre se muestra muy precavida y deja bien claro que su estilo es pop, tiene un sonido muy distinto a Spoiler, su primer trabajo.

“Hay una influencia de los 2000, 2005 con música más pop. Pero con esa influencia del rock, de La Oreja de Van Gogh, de El Canto del Loco o Pignoise… He cogido muchas influencias de esos grupos sobre todo en los instrumentos”, nos explica.

Lo que sí que vemos es una Aitana mucho más segura de sí misma, sobre todo en la manera en la que habla de 11 Razones, transmitiendo todo su entusiasmo.

“Con Spoiler tenía miedo de que no gustase, porque sentía como que si no gustaba el primero no iba a gustar lo que viniese después. Y ahora es distinto porque, obviamente hago algo para que le guste a todo el mundo, pero si no les gusta, yo por lo menos voy a ir a por todas porque confío plenamente en este proyecto y es lo que quería transmitir”.

UN DISCO CONCEPTUAL

El 11 Razones, Aitana ha querido centrarse en un concepto tanto musicalmente como en el mensaje.

Musicalmente, explica que además de las influencias nacionales mencionadas anteriormente, también se ha basado en artistas internacionales como Simple Plan, Avril Lavigne o Blink 182, siempre recalcando que ella hace pop y que “no pretende ser como esos artistas”, debido al revuelo que se creó con el lanzamiento del videoclip de 11 Razones donde en Twitter la comparan con Avril Lavigne.

“Quise hacer un disco conceptual a nivel género musical, centrarme más en el pop rock, pero también quería contar una historia. Que todo fuera un hilo conductor. Que la primera canción fuera una introducción y que se fuera creando una historia. Es claramente un disco de desamor que termina en empoderamiento”, explica.

“Cuando en ‘11 Razones’ digo ‘encontré a un amor que me quiere mucho más’ estoy hablando de mi misma y de mi autoestima, añade.

‘CUANDO TE FUISTE’, CON NATALIA LACUNZA

De entre todas las colaboraciones que contiene 11 Razones, le preguntamos por ‘Cuando te fuiste’, donde colabora Natalia Lacunza.

Aitana nos explica que fue la última colaboración que cerró para el álbum cuando vio que tenía todo colaboraciones masculinas.

“Yo le había pasado algunas canciones a artistas femeninas pero no se acababan de ver en el tema, porque el género no lo acaban de ver. Ha sido un género difícil en cuanto a colaboraciones porque he recibido el ‘no’ por parte de muchos artistas porque no se veían dentro de este estilo”.

Respecto a ‘Cuando te fuiste’, Marcos, quien trabaja con Aitana y con Natalia, le sugirió a Lacunza para este tema: “Yo a Natalia la escucho mucho y me gusta mucho cómo está llevando su carrera. Y le escribí y aceptó y aquí está”.

VOLVER A LOS ESCENARIOS

Si hay algo que marcó el 2019 para Aitana fue su gira Play Tour, donde llevó sus canciones a los escenarios por todo el país.

“En el primer concierto estaba muy nerviosa porque no quiero ser una artista que haga una canción en el estudio y luego no pueda defenderla en directo. Pero después de la primera gira iba con la adrenalina a todas partes, me sentía super bien conmigo misma, me sentía super segura”, nos explica asegurando que fue un punto de inflexión en su carrera.

La pandemia del coronavirus no hizo posible la segunda parte de esta gira, pero Aitana nos explica que ya está preparando el nuevo tour.

“Finales de junio, principios de julio empezará. Espero que no cambien mucho las cosas, pero seguramente antes de junio no va a poder ser”, añade.