Blas Cantó, sobre educar desde la libertad: "Sí importa cuando te matan llamándote 'maricón de mierda"

El pasado 26 de julio Blas Cantó lanzó Americana, su nuevo single en el que colabora la banda californiana Echosmith. Un tema completamente distinto a sus últimos lanzamientos, Voy a quedarme o Memoria, ambos temas propuestos para Eurovisión.

Pero la creación de Americana viene de meses atrás, antes incluso que Eurovisión. "Esta canción me llegó hace tiempo de parte de Leroy Sánchez. Me dijo 'Blas, he compuesto una canción que es un hit, te la voy a pasar'. La escuché y me enamoré, pero le dije que en ese momento no la podía escuchar porque estaba en otro mood, con Eurovisión, pero le dije que me guardase la canción".

La colaboración de Echosmith en 'Americana'

Blas nos ha explicado que conoció a Echosmith hace seis años porque le invitaron a un show que hicieron en Madrid. A Óscar Hoyos, su AR de Warner, se le ocurrió enviársela a Sydney (vocalista de Echosmith) y grabó su parte de inmediato: "Le estoy muy agradecido porque no todos hacen la gestión así de rápido. Y fue muy bonito"

Un videoclip que rompe los estereotipos de género

El videoclip de Americana emula varias escenas típicas del cine estadounidense. Pero lejos de imitar los estereotipos clásicos del cine, el mensaje que hay en este vídeo es mucho más reivindicativo.

"En el vídeo intentamos emular la típica historia americana. El jugador de fútbol americano con la otra chica. No queríamos encorsetar los géneros y se me ve a mí con un chico en una cafetería americana, en la bolera... El bailarín de danza clásica aparece con una chica... Es para romper estereotipos. Y me hace mucha ilusión porque creo que es necesario que se conozca la diversidad y se conozcan todos los tipos de amor en una película americana que puedan existir", nos explica Blas.

Pero el videoclip de Americana no es la única muestra de Blas Cantó en su lucha contra la discriminación y en visibilizar la diversidad de todo tipo de identidades.

Hace unas semanas en La Voz Kids el artista apareció con los ojos maquillados como su compañera Aitana, para enseñar a los niños a ser libres. Un gesto que no gustó a todo el mundo y que mostró, una vez más, porque hay que seguir luchando.

"Cuando un niño o una niña ve a un hombre maquillado con sombra de ojos, si ha crecido en un ambiente libre, sano y sin prejuicios, nunca preguntará '¿por qué ese hombre va con maquillaje de mujer?' Eso ya lo habrá aprendido en su casa. Es importante que nuestros niños y nuestras niñas crezcan libres", ha explicado el artista.

"Tenemos que enseñarles a no tener miedo a lo diferente. Si el día de mañana ese niño se quiere maquillar como hice yo, será libre sin tener miedo a las represalias de su familia. O en el colegio, o en la universidad. O cuando ya eres mayor. No tener miedo a que te den una paliza por la calle porque vayas pintado. Es una locura. Tenemos que empezar a entender que la libertad y la diversidad es muy bonita", ha añadido.

"Va mucho más allá de algo banal, está en juego la vida de muchas personas"

Además, Blas ha querido dejar claro que esta visibilización no tiene nada de superficial: "Hay gente que matan. Hay que gente que las echan de casa. Hay gente que pierde el trabajo. Hay gente que no es aceptada en algunos lugares públicos. Va mucho más allá de algo banal, está en juego la vida de muchas personas. Es como si a mí no me gustan los pantalones cortos y voy por la calle dando palizas a gente que lleve pantalones cortos. Es una locura. Por eso sí importa cuando te matan llamándote 'maricón de mierda", ha concluido.

Nuevo disco para principios de 2022

Por último, Blas Cantó nos ha desvelado que se encuentra trabajando en las canciones de su próximo álbum: "Este verano toca componer, toca seguir produciendo. Y seguir haciendo cosas. Americana me ha dejado también un camino por donde trabajar y estoy muy feliz. Así que vamos a hacerlo y el primer trimestre del año tendremos álbum seguro":