Juanes invita al escenario a Pablo López y Manuel Carrasco durante su concierto en Madrid

El Juanes World Tour recorrerá casi 50 ciudades de todo el mundo, entre las cuales se encuentra Madrid, donde ya han podido disfrutar de los grandes éxitos de Juanes en directo.

Sin embargo, Juanes no ha sido el único protagonista de estos shows, sino que ha querido compartir el escenario del Movistar Arena con algunos artistas a los que también considera amigos.

El primero de ellos ha sido Pablo López, con quien ha interpretado Tu Enemigo, su tema conjunto de 2015 que formó parte del segundo disco del español, El mundo y los amantes inocentes.

Con Pablo López al piano y Juanes de pie, el dúo ha puesto de pie a todos los asistentes en este momento tan especial.

Por otro lado, Manuel Carrasco ha sido el otro seleccionado para cantar junto al colombiano, empezando con el tema Hoy me voyy continuando con La vida es un ratico, ambos temas de de Juanes .

En su caso, los dos han cantado de pie, encadenando las canciones mientras les rodeaba la niebla.