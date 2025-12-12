Malú estalla por el desamor tras la rutina en 'El intento', su nueva canción

Malú lleva unos meses a lo grande con estrenos musicales. Hace unos días llegaba a nuestras vidas la cabecera de Sueños de libertad en su voz, y ahora vuelve con el estreno de su single El intento.

La artista carga de emotividad esta desgarradora balada, en la que le canta al fin del amor por la cotidianidad. Esta letra, a cargo de su compañero Pablo Alborán, llega acompañada de ritmos pop rock y tintes flamencos en los giros vocales de la artista.

El videoclip es un trascurso de imágenes rutinarias de un hogar, detalles como dos cepillos de dientes, los platos, el goteo de un gripo o la ducha. Todo ello con una luz muy tenue que evoca más aún a sentimientos de tristeza.

Letra de 'El intento'

Surqué el amor de mi vida por tus mares,

perdí el rumbo del timón por esperarte,

no eras capaz de hablar de lo que te pasaba,

y mira que te amé, besaba el suelo que pisabas.

Y no lograba ver el brillo en mí,

era yo la que tenía que decidir.

El miedo que tenía y el daño que me hacías,

hizo que me marchara de aquí.

Por no contarme lo que te dolía tanto,

ya sabemos que ninguno ha sido un santo,

por mentirte a ti mismo todo el rato,

dibujaste sólo tu peor retrato.

Por no poder llegar jamás a tiempo,

y no saber pedir perdón en el momento,

fuiste el intento del intento,

y a mí se me nota cuando miento.

Hablabas todo el rato del futuro,

y tu pasado te estrellaba contra un muro,

dejé pasar que se olvidara algo imposible,

no se puede amar cuando eres invisible.

Y no lograba ver el brillo en ti,

era yo la que tenía que decidir.

El miedo que tenías y el daño que me hacías,

hizo que me marchara de aquí.

Por no contarme lo que te dolía tanto,

ya sabemos que ninguno ha sido un santo,

por mentirte a ti mismo todo el rato,

dibujaste sólo tu peor retrato.

Por no poder llegar jamás a tiempo,

y no saber pedir perdón en el momento,

fuiste el intento del intento,

y a mí se me nota cuando miento.

Fuiste el intento del intento,

y a mí se me nota cuando miento.