Escucha cómo suena 'Electricitat', la colaboración entre Miki Núñez y Alfred García

Miki Núñez y Alfred García se han convertido en dos de los cantantes masculinos catalanes más importantes de la actualidad, así que no era de extrañar que se metieran juntos en un estudio para sacar una canción. Este momento ha llegado y han estrenado Electricitat, un increíble y enérgico single.

Así surgió la colaboración entre Miki y Alfred

Hace varios días, Alfred compartió en Instagram un post en el que anunciaba el lanzamiento de este tema y recordaba la ilusión que le daba haber podido grabar con Miki. "La primera vez que me crucé con Miki fue en la Gala de Eurovisión de OT. Me acuerdo que nos cruzamos las miradas y le dije: "ganarás". No porqué lo supiera, ni por la canción, ni por su actuación. Sino porqué creía -y creo- que el mundo necesita más personas como él".

Del mismo modo, ha detallado cómo surgió esta colaboración: "El 26 de noviembre del año pasado, Miki se encontraba componiendo su tercer disco de estudio. Quedamos un día en un estudio en Madrid y le mostré una canción que tenia en el cajón y que quería que él cantara. Le encajó tanto que la rematamos esa misma tarde y, para mi sorpresa, me pidió cantarla a dúo con él. El resto es historia".

Con esta canción, no hay duda que Miki y Alfred han querido demostrar el buen rollo que comparten y seguro que también han notado sus fans. ¿Qué te ha parecido el tema?