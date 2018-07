Escucha 'Dar um jeito (We will find a way)' de Santana, Wyclef, Avicii y Alexandre Pires

Santana y Wyclef presentan el tema Dar um jeito (We will find a way), con la colaboración de Avicii y el cantante brasileño Alexandre Pires . El tema está incluido dentro del disco One Love, One Rhythm - The 2014 FIFA World Cup Official Album .

Portada de 'Dar um jeito (We will find a way)' de Santana & Wyclef feat. Avicii & Alexandre Pires / europafm.com

Poco a poco vamos descubriendo las canciones que se encuentran en el álbum oficial del mundial de Brasil One Love, One Rhythm - The 2014 FIFA World Cup Official Album.

La primera que pudimos escuchar fue a Shakira con su Dare (La La La) y después el We are one (Ole Ola) de Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte.

Hace poco le tocaba el turno a Ricky Martin y a su tema Vida y ahora podemos escuchar Dar um jeito (We will find a way), la canción de Santana y Wyclef donde colaboran Avicii y el cantante brasileño Alexandre Pires.

Descubre como suena esta curiosa colaboración: