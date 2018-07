Escucha 'Uptown Funk' de Mark Ronson con Bruno Mars

Si echabas de menos nueva música de Bruno Mars estás de enhorabuena. No, no se trata de un single propio, si no de una colaboración con Mark Ronson.

Por si no te suena su nombre, Mark Ronson es un compositor y productor británico responsable de los éxitos de discos como el Back To Black de Amy Winehouse, Rudebox de Robbie Williams, 19 de Adele, New de Paul McCartney o Unorthodox Jukebox del mismo Bruno Mars.

El 27 de enero Ronson publicará su nuevo álbum Uptown Special del que Uptown Funk es el primer single. No te pierdas esta canción con un rollazo funky setentero que te va a encantar: