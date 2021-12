La espectacular actuación de Christina Aguilera en los People's Choice Awards: tres looks y cuatro canciones

Christina Aguilera recogió este martes el premio Music Icon Award 2021 durante la ceremonia de entrega de los People’s Choice Awards, celebrada en The Barker Hangar, en Santa Monica (California).

La cantante de 40 años recibió el galardón de la mano de Becky G, que elogió la voz de su compañera en el tema Pa' mis muchachas, que ambas interpretan con Nicki Nicole y. Nathy Peluso.

"Es un honor estar aquí recibiendo este premio. Ser un icono musical es algo surrealista porque siempre he luchado para que mi música comunicase mensajes importantes sobre mi verdad, o dándole voz a los que no tienen voz. Mi música es para los luchadores de este mundo, esos que se enfrentan a adversidades, todos los que quieren invocar cambios", dijo Christina Aguilera al recibir el premio.

"Creer en uno mismo a veces es el obstáculo más grande de todos", continuó la artista. "Durante años he escuchado vuestras historias sobre el impacto de canciones como Beautiful, Fighter, Can't Hold Us Down e incluso Dirrty. Gracias por vuestras historias. Gracias por escucharme. Gracias por luchar. Me inspiráis a diario".

Christina Aguilera, que también se acordó de su prometido, Matthew Rutler, y sus dos hijos, terminó el discurso con un mensaje a sus compañeras de la industria: "Quiero agradecer a todas las mujeres con las que he tenido la suerte de compartir escenario, micrófono y sala de grabación durante estos años. Todas vosotras sois iconos para mí. Estoy orgullosa de haber fortalecido juntas las voces de las mujeres en la industria de la música".

La espectacular actuación de Christina Aguilera

La noche de Christina Aguilera en los People's Choice Awards no terminó ahí. De hecho, había empezado antes con un espectacular número musical en el que recorrió parte de su discografía.

Con un extravagante vestido negro gótico, comenzó cantando Genie in a Bottle. Siguió la presentación con un cambio de look, se despojó del vestido negro y se quedó con un atuendo amarillo de pantalones de campana y un ajustado corsé, que hizo al público viajar a 2002. Lo lució para interpretar Dirrty.

El tercer look fue un vestido amarillo, que llevó para cantar Somos Nada, su tema más reciente que se incluirá en su próximo álbum. La actuación terminó con el mismo vestido para interpretar Beautiful.