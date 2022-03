Esta es la canción que cantarán Luis Fonsi y Becky G en los Oscar

Poco después de que la organización de los premios Oscar confirmase las cuatro actuaciones musicales de la gala, se ha sumado una nueva protagonizada por Luis Fonsi y Becky G.

Ambos artistas han sido invitados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para actuar junto a los cinco miembros del elenco de Encanto —Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero— para interpretar No hablamos de Bruno durante la gala que tendrá lugar en el teatro Dolby de Los Ángeles, EEUU.

"Me he llevado una gran sorpresa al recibir esta invitación por parte de la Academia. Es un gran honor y me siento muy orgulloso y agradecido de poder seguir llevando nuestra cultura en alto", ha declarado Luis Fonsi, que será la primera vez que esté presente y participe en estos premios.

De esta manera, Becky G, Luis Fonsi y los miembros de Encanto se suman con su actuación a las de Beyoncé, Sebastián Yatra, Billie Eilish con su hermano Finneas y Reba McEntire.

Beyoncé interpretará Be Alive de King Richard y Reba McEntire hará lo mismo con Somehow You Do, de Four Good Days. Por su parte, Sebastián Yatra interpretará el tema Dos oruguitas, de la película de animación Encanto; mientras que Billie Eilish y Finneas actuarán con No Time To Die, el tema principal de la última película de James Bond.

Los cinco artistas están nominados en la categoría de mejor canción original, donde también compite Van Morrison por su tema Down to Joy para la película Belfast, aunque el roquero no acudirá a Los Ángeles porque está de gira, según ha confirmado la Academia de Hollywood.