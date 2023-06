Fiestas del Orgullo 2023: los cantantes que han movilizado en el último año

La música no deja de ser una forma de contar historias, y todos tenemos preferencias sobre el tipo de historias que queremos escuchar. Conectar con la música de un cantante es hacerlo con sus creencias, sus sensibilidades y su mensaje.

Son muchos los artistas que aprovechan cualquier altavoz, pequeño o grande, para reivindicar la normalidad de lo que, después de décadas de lucha, sigue sin serlo: la convivencia pacífica del colectivo LGTBIQ+ en cualquier lugar del mundo. Su grito y sus actos de visibilidad siguen siendo necesarios, para apoyar a quienes pertenecen al mismo y para acelerar el avance de todos hacia un modelo de sociedad mas justo e igual.

Desde el plano nacional hasta los intérpretes más internacionales, hacemos un repaso por los símbolos de lucha en la industria musical durante el último año, desde la celebración del Orgullo LGTBIQ+ de 2022.

María del Monte

La folclórica andaluza María del Monte se viralizó en 2022 cuando, al dar el pregón en la fiesta del orgullo en Sevilla, habló por primera vez y claramente sobre su pareja y su sexualidad. Fue el acto definitivo para consolidarse como icono LGTBIQ+.

"Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer por nadie. Nunca. Nunca. Por supuesto que tengo el amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. ¿Cómo me voy a esconder yo de eso? ¿Estoy yo loca? ¿Soy una inconsciente?", se abrió durante su discurso en la sevillana Alameda de Hércules. "Quiero que sepáis, antes de bajarme da aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo".

Vanesa Martín

Encargada del pregón de Sevilla para inaugurar las fiestas del Orgullo 2023, la cantante malagueña Vanesa Martín dio la noche de este jueves la bienvenida a una jornada de celebración y reivindicación del colectivo.

Por la tarde, la artista ya había adelantado parte de la letra que horas después entonó en la capital andaluza, una letra que describe el dolor sufrido por quien es escondido por su pareja, incapaz de aceptar públicamente el amor homosexual.

Yo he sido el amor escondido /El tiempo perdido, una vida a medias /He sido la risa frenada /La mano furtiva, la manta en la pierna /He sido el amor de segundas / Cabeza confusa, La cash converter, /He sido quien falta en la foto /Pero por vivir tanto no se arrepiente

Sus palabras recuerdan a la foto que publicó hace justo un año en su Instagram con un texto en el que se abrió y confesó sus miedos y dudas, que terminaba así: "Quiero dar las gracias a quien lo compartió conmigo. Por el ORGULLO que me provoca llegar a sentir así. Después de todo y de tanto. Por amar a personas maravillosas. Porque no me importe mirar a los ojos a una mujer y besarla con sed y malicia".

Blas Cantó

Harto de "cantar sin género", como contó en una entrevista para la revista Shangay, el cantante murciano lanzó hace un año El bueno acaba mal, un tema que dedica a su exnovio y que rompió con años de ambigüedad —tantos como los que lleva el cantante en la industria— en sus letras.

Videoclip Oficial 'El bueno acaba mal', de Blas Cantó.

El exintegrante de la boyband española Aurynha aprovechado diversos canales de comunicación para hablar sobre la insistencia en etiquetar a los artistas y determinar su orientación sexual. "Nunca me he escondido, pero no tengo necesidad de decir si me gusta esto esto o lo otro. Ni entré ni salí del armario. Hay que dejar de etiquetar a nadie", ha explicado el treintañero.

"No hay que dar por hecho que alguien, un hombre, está con una mujer, o que porque un hombre sea afeminado es homosexual. Esas etiquetas nos hacen ir para atrás. Hay que tratarnos como seres humanos, llamarnos por nuestro nombre".

Samantha Hudson

Irrumpió en la escena musical hace siete años al ritmo de su debut, Maricón. Desde entonces, Samantha Hudson no ha dejado de alzar la voz en defensa del colectivo LGTBQ+.La llegada del sencillo Por España, junto a Papa Topo se convirtió en la sátira perfecta de lo que significa que siga habiendo quienes rechazan al colectivo a través de una representación política que ensalza los valores franquistas.

Hazme sufrir por España /Dame dolor por España/ Dame caña por España /Dame martirio /Con un dolor desmedido /A mí, a los de mi calaña /Danos caña por España.

Samantha Hudson y Papa Topo - 'Por España'.

La fuerte presencia en debates televisivos de la cantante de 23 años suele estar más relacionada con su valor y representación pública del colectivo en lo político que con su carrera musical. Su discurso reivindica reivindica la libertad sexual y la seguridad de la misma y su aparición en entrevistas y programas ha hecho de la cantante un icono. Ha logrado que un perfil como el suyo se convierta en un fenómeno mainstream, dando visibilidad a toda la comunidad.

Vicco

No ganó el Benidorm Fest 2023para representar a España en Eurovisión, pero tampoco le hizo falta. El enorme escaparate del certamen permitió a Vicco, cuyo nombre real es Victoria Riba, conquistar todas las discotecas y plataformas musicales con Nochentera y encumbrarse como icono lésbico dentro de la comunidad LGTBIQ+.

Ha mostrado públicamente en numerosas ocasiones el amor que vive con su novia, la también artista Sara Sanz, y ha hablado en entrevistas sobre esa visibilidad: "¿Por qué hay que mentir o esconder? No, para mí es algo normal, natural", ha aclarado sobre la homosexualidad. "Es importante estar abierto a recibir lo que la gente te puede ofrecer".

Rosalía

Durante su gira Motomami World Tour, la catalana más internacional no ha desperdiciado la oportunidad de ondear la bandera con los colores LGTBIQ+, recogiendo en más de una ocasión la tela, lanzada por algún fan de las primeras filas, y empuñándola con orgullo.

En México, Rosalía aprovechó el concierto para disipar las posibles dudas que se originaron sobre si ignoraba al colectivo porque no cogió una bandera que le ofrecieron en un concierto. La respuesta de la artista fue tajante y salió en el siguiente show envuelta en la bandera LGTBIQ+.

Rosalía también ha defendido anteriormente al colectivo. Lo hizo explícitamente con un tuit en 2019 que copó titulares y acumuló más simpatía por parte de sus seguidores y su actitud y personalidad en pro siempre de la libertad sexual.

Katy Perry

Es The California Girl, la diva del pop, la imagen del color y la igualdad sobre el escenario. En defensa siempre de la igualdad y libertad sexual, Kate Perry es un icono para el colectivo desde sus orígenes como artista en 2008, cuando lanzó Ur So Gay o I Kissed a Girl.

Esta vez fue el tema Firework el protagonista cuando, hace un mes, durante la fiesta de coronación del nuevo rey británico, Carlos III, en el castillo de Windsor, la cantantese subió al escenario para deslumbrar con un canto a la vida y una bandera LGTBIQ+ gigante que proyectó sobre la plataforma.

Harry Styles

Está rompiendo con la normativa de la masculinidad. Su estética divertida es atrevida por estar libre de prejuicios y dar lugar a otra forma de hacer música y dar conciertos cuando es un hombre el que se sube al escenario.

Prácticamente en cada concierto, Harry Styles hace volar banderas multicolores para visibilizar una clara defensa del colectivo. Una defensa que es también su respuesta al eterno debate existente sobre su sexualidad, alimentado por su posible relación pasada con otro de los cantantes con los que formaba su antigua banda, One Direction.

Recientemente, en uno de los conciertos de su gira Love On Tour, aprovechó la bandera y pidió a su público una cosa:"You are all gonna be gay".

Taylor Swift

Que Taylor aprovecha su micrófono para reivindicar el amor libre lo sabemos.

En multitud de ocasiones su vestuarios, su narración estética o sus canciones han visibilizado al colectivo. En plena gira de su The Eras Tour, la cantante ha invertido unos minutos de su espectáculo en felicitar el orgullo y asegurar que su música es un lugar seguro para todos los que conforman la comunidad.

"Este es un espacio seguro para ti, este es un espacio de celebración para ti. Desearía que todos los lugares fueran seguros y hermosos para las personas de la comunidad LGBTQ”, ha compartido la artista, antes de entonar su popular You need to calm down, que nació en defensa del colectivo y cuyo videoclip está protagonizado por personas trans.

Adele

La artista inglesa, que lleva meses actuando solo en el teatro del Hotel The Colosseum Caesars Palace, en Las Vegas, también visibiliza al colectivo en sus conciertos, donde suele cubrirse con una bandera multicolor.

Marco Mengoni

Eurovisión no podía faltar. Es un icono del colectivo y Marco Mengoni, el representante de Italia en la edición del festival de 2023, también sacó la bandera. El artista salió el pasado 13 de mayo al escenario de Liverpool ondeando la bandera tricolor italiana acompañada de otra multicolor, representando al colectivo LGTBIQ+, un gesto que arrojaba fuerza y crítica a la situación de su país, gobernado por la ultraderecha italiana desde el pasado septiembre.