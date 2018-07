Se filtran los temas 'Rebel Heart' y 'Wash All Over Me' de Madonna

Y ELLA DE VIAJE EN MALAWI

Este fin de semana no ha sido uno de los mejores para la Reina Del Pop, pues se han filtrado en las redes dos de los temas que se incluirán en su nuevo álbum y del que todavía no se sabe la fecha de estreno. Los temas son Rebel Heart y Wash All Over Me, y la verdad es que suenan muy bien.