Halsey anuncia los conciertos de su gira 'Back to Badlands Tour': fechas, ciudades y entradas
Halsey desvela las fechas de los conciertos de su gira Back to Badlands Tour coincidiendo con el décimo aniversario de su primer álbum, Badlands.
Hace 10 años, Halsey estrenó su primer álbum de estudio, Badlands, con canciones como Castle, Colors o Ghost. Una década después, la artista ha querido rendir homenaje a aquel álbum anunciando una gira de conciertos especial denominada Back to Badlands Tour. "Una cuenta regresiva ha terminado y una nueva comienza", comenta.
Con su nueva gira, la estadounidense recorrerá partes del mundo entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Pasará por Los Ángeles, México y otras ciudades de Norteamérica, así como por varios países de Europa como Francia, Alemania o Reino Unido. España no figura en el cartel.
Todas las fechas de la gira de Halsey
Para comprar entradas, toda la información está desglosada por cada concierto en la página web badlandstour.com.
2025
- 14 de octubre — Los Ángeles, CA — Hollywood Forever
- 22 de octubre — Ciudad de México, MX — Pabellón Oeste
- 24 de octubre — Dalas, TX — South Side Ballroom
- 26 de octubre — Atlanta, GA — Coca-Cola Roxy
- 29 de octubre — Filadelfia, PA — The Fillmore Philadelphia
- 2 de noviembre — Boston, MA — MGM Music Hall at Fenway
- 4 de noviembre — Washington, DC — The Anthem
- 6 de noviembre — Minneapolis, MN — Armory
- 8 de noviembre — Chicago, IL — Byline Bank Aragon Ballroom
- 12 de noviembre — Denver, CO — Fillmore Auditorium
2026
- 9 de enero — Toronto, ON — History
- 13 de enero — Nueva York, NY — Hammerstein Ballroom
- 17 de enero — Detroit, MI — The Fillmore Detroit
- 22 de enero — Ámsterdam, NL — AFAS Live
- 23 de enero — Berlín, DE — Velodrome
- 24 de enero — Dusseldorf, DE — Mitsubishi Electric Halle
- 26 de enero — París, FR — L’Olympia
- 29 de enero — Mánchester, UK — The Hall, Aviva Studios
- 3 de febrero — London, UK — O2 Academy Brixton
- 13 de febrero — Sydney, AU — The Hordern Pavilion
- 17 de febrero — Brisbane, AU — Riverstage
- 19 de febrero — Melbourne, AU — Festival Hall