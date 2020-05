Harry Styles dedica el veraniego vídeo de 'Watermelon Sugar' al acto de "tocar"

Harry Styles continua promocionando Fine Line con Watermelon Sugar', uno de los primeros temas que adelantó de este trabajo.

Y lo hace con un videoclip de lo más veraniego con el aire setentero que se respira en todo su disco. Con estética hippie y simulando una grabación analógica, Harry se divierte en una playa rodeado de chicas (y la aparición casi anecdótica de dos chicos) comiendo mucha sandía y sobre todo, tocándose entre ellos.

No llega al nivel casi erótico de Lights Up, pero Harry vuelve a hacer apología del amor libre que manifiesta desde su primer videoclip.

Una escena que, en cualquier otro contexto sería de lo más común, cobra especial relevancia estrenándolo cuando muchos países todavía estamos viviendo en confinamiento y lo de ir a la playa con nuestros amigos, se convierte más en una fantasía que en un plan a corto plazo.

Por ese motivo, Styles dedica el vídeo con mucho humor al acto de "tocar", junto a la fecha de estreno.

El vídeo de Watermelon Sugar' llega casi tres meses después del de 'Falling', una balada acompañada de un precioso vídeo en el que el artista lucha contra sus emociones mientras se inunda la habitación en la que se encuentra.

Harry Styles empezó a promocionar Fine Line en octubre con el ya mencionado Lights Up, y en diciembre lanzó 'Adore you', su segundo sencillo acompañado de un videoclip en el que protagonizaba una mágica historia narrada por Rosalía.

LETRA DE 'WATERMELON SUGAR' DE HARRY STYLES

Tastes like strawberries

On a summer evening

And it sounds just like a song

I want more berries

And that summer feeling

It’s so wonderful and warm

Breathe me in

Breathe me out

I don’t know if I could ever go without

I’m just thinking out loud

I don’t know if I could ever go without

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar

Strawberries

On a summer evening

Baby, you’re the end of June

I want your belly

And that summer feeling

Getting washed away in you

Breathe me in

Breathe me out

I don’t know if I could ever go without

Watermelon sugar high

I just wanna taste it

I just wanna taste it

Watermelon sugar high

Tastes like strawberries

On a summer evening

And it sounds just like a song

I want your belly

And that summer feeling

I don’t know if I could ever go without

Watermelon sugar high

I just wanna taste it

I just wanna taste it

Watermelon sugar high

I just wanna taste it

I just wanna taste it

Watermelon sugar high

Watermelon Sugar