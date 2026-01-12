Harry Styles estrena página web y cartelería con el eslogan 'We belong together'

A finales del 2025, Harry Styles quiso sembrar la duda sobre su posible regreso tras tres años de inactividadcon un vídeo en su canal de YouTube: Forever, Forever, una canción instrumental de ocho minutos que tocó por primera vez en directo en Italia, en el último concierto de su gira.

Ahora, ha aparecido una misteriosa página web supuestamente asociada a HSHQ —la cuenta de información oficial de Harry Styles— y Sony Music, en la cual aparece un vídeo en bucle de un público animado en un concierto.

Al mismo tiempo, han aparecido en diferentes lugares del mundo carteles con el eslogan We belong together, la misma frase que aparecía al final del vídeo de Forever, Forever.

¿Será todo esto la campaña de promoción de un nuevo disco? A continuación te contamos todo lo que se sabe.

Un enigmático chat de WhatsApp

Algo que también ha despertado muchas preguntas es el enlace a un chat de WhatsApp que aparece si pinchas en el vídeo de la página web: webelongtogether.co

Según algunos fans han comentado, si mandas un mensaje a este número, te envían un link a una página donde tendrás que rellenar tus datos y se te enviará información más adelante.

Cartelería por todo el mundo

Al mismo tiempo, varias cuentas del fandom han reportado por redes que ha aparecido cartelería con el eslogan We belong together en varias ciudades del mundo, siendo algunas de ellas Nueva York, Palermo, São Paulo, Berlín o Madrid.