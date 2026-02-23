Cómo suena 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally', según los asistentes de las listening parties
El disco de Harry Styles, el cuarto de su carrera, se estrenará el 6 de marzo, dos meses antes del inicio de su gira mundial. Sin embargo, muchos fans han podido escuchar al completo las doce canciones de este proyecto en ciudades como Madrid.
Harry Styles será el organizador del festival Meltdown y dará un concierto exclusivo
Harry Styles explica qué hizo durante su descanso: "Era importante alejarme de la imagen que tenía de mí mismo"
El estreno del nuevo disco de Harry Styles, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, está a la vuelta de la esquina, concretamente el 6 de marzo, pero ya ha habido algunos afortunados que han podido escucharlas doce canciones en primicia.
Las escuchas del disco han sido posibles gracias a las 40 listening parties que están teniendo lugar a lo largo del mundo, estando Madrid entre ellas.
Es por eso que las redes ya han empezado a llenarse de opiniones sobre el disco, y algo ha quedado muy claro de todas ellas: este es un disco que invita a divertirse, bailar y disfrutar de la vida.
Además, durante las presentaciones, los asistentes han recibido merch exclusivo para hacer la experiencia aún más inolvidable.
De 'American Girls' a 'Carla's Song'
Todas las listening parties comenzaron con un mensaje de Harry personalizado para cada país en el que les daba la bienvenida, e inmediatamente después comenzaba a sonar su éxito Aperture, el cual abre también el disco.
Al ser una canción que ya ha sido estrenada, era evidente que todos los fans se pondrían a bailar y cantar como locos, dando inicio a una experiencia de disfrute sin igual.
A continuación, te contamos lo que se ha dicho de cada canción:
- American Girls: "Esimposible no reconocerla porque el estribillo es superpegadizo", declaraba @belufernandezr en su vídeo reseña.
- Ready, Steady, Go: Según la misma usuaria, sabemos que es una canción muy potente, "muy bailable", y con "voces en capas" y "mucha distorsión", según @intimatepop.
- Are you listening yet?: Es un tema en el que se ha dicho que Harry Styles rapea, pero algunos fans han señalado que "simplemente habla rápido" (@carolineaccetta).
- Taste Back: Probablemente sea uno de los temas con el ritmo más pausado del disco, con "notas de Harry en un registro muy bajo" (@intimatepop).
- The Waiting Game:Una canción calmada con un "sonido de guitarra lenta" y "una letra muy profunda (@carolineaccetta).
- Season 2 Weight Loss: Para muchos es de "las más experimentales" y recuerda un poco a Aperture por el ritmo de electrónica, según @intimatepop. Para @carolineaccetta, suena como "un videojuego".
- Coming Up Roses: Ha recordado a muchos como @carmsherrera al ritmo de "un vals", incluyendo sonidos de instrumentos de cuerda. Para @carolineaccettay @intimatepop, la calidad vocal de Harry en esta canción es impresionante.
- Pop: De nuevo, una canción muy bailable y divertida y que está muy presente "el sentimiento de Together, Together" (@carolineaccetta).
- Dance No More: Se mantiene en la línea de la anterior, con un "estribillo de llamada y respuesta", algo que podremos ver seguramente en los directos.
- Paint By Numbers:"La canción más desgarradora", según @intimatepop, así como "habla sobre eventos actuales" y "las luchas personales de Harry". Incluso para @carmsherrera esta canción "va a sonar en la boda de mucha gente".
- Carla’s Song: Una de las mayores sorpresas, con "sonidos de trompetas" (@carolineaccetta) y que supone "el perfecto cierre del álbum" (@belufernandezr). Incluso se ha comparado este tema con Satellite, como apuntan en la cuenta @HStylesSP.
En resumen, el disco mezcla canciones intensas para bailar con otras más pausadas que invitan a escuchar la profundidad de la letra. En cuanto al género del disco, se ha dicho que sigue encontrándose dentro del pop, pero que juega mucho con los sonidos de otros géneros como el techno y la estética disco e instrumentos y bases variadas.
En palabras de @katiemurphh, no es el disco del año, sino que sin duda es "el disco de la década".
Merchandising exclusivo para los asistentes
Algo que también se ha compartido mucho en redes sobre las listening parties son los regalos que han recibido los asistentes, desde pósters y tote bags hasta cámaras desechables y semillas.