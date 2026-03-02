Rosalía deslumbra con un vestido de diseño en los BRIT Awards 2026: ¿te suena de algo?

Rosalía se ha coronado en los BRIT Awards 2026 al ser la primera artista española en ganar el premio a Artista Internacional del Año, superando a rivales como Bad Bunny, Lady Gaga o Taylor Swift.

Sin embargo, no toda la atención estuvo centrada en este hito, sino que sus looks durante la noche también fueron protagonistas, entre ellos el que utilizó durante su actuación de Berghain junto a Björk.

La prenda ya había sido utilizada en otra ocasión por una modelo, concretamente en el desfile de primavera de 2024 de la marca Vivienne Westwood.

Su diseñador fue Andreas Kronthaler, viudo de la diseñadora Vivienne Westwood, cuyos vestidos ya habían lucido otras cantantes como Ariana Grande.

Sin embargo, el vestido no era completamente el mismo, sino una reinterpretación: la falda fue recortada por delante con un pequeño pico y se le ha restado algo de voluminosidad y detalles en los lados, pero la esencia sigue siendo la misma. El corpiño con las mangas y escote fruncidos se mantiene, respetando el conjunto la teatralidad de la pieza original.

¿Te recuerda a algo?

Pero lo cierto es que esta no ha sido la primera vez que la catalana ha llevado un vestido de una marca de lujo, sino que también lo hizo con el vestido de novia que utilizó para su actuación en The Tonight Show.

Desde luego, Rosalía ha hecho una vez más uso de su buen gusto para la moda y nos supo dar el outfit que una situación como esa requería: un vestido elegante y delicado para dar un concierto de orquesta y celebrar una rave clandestina.