La historia de cómo Bad Bunny terminó siendo Pizza con Gafas de Sol en 'Toy Story 5'

Bad Bunny es ya parte del universo Toy Story. Hace solo unos días se anunció su fichaje para la quinta parte de la saga de Pixar y ahora sabemos cómo se convirtió en Pizza con Gafas de Sol.

Unas imágenes de 2020, compartidas en redes durante el confinamiento por Covid-19, son las responsables. En concreto, estas imágenes.

Así lo contó la productora Lindsey Collins durante la presentación de la película y anunció también una escena post-crédito con el puertorriqueño como protagonista.

Las imágenes de Bad Bunny poniendo voz a los personajes de la franquicia los pusieron sobre la pista y, cuando llegó el momento de buscar voces para la quinta película de la saga le hicieron la propuesta. "Pensamos: 'Tal vez, tal vez", dijo Collins, sabiendo que no perdían nada por preguntar. "Y dijo que sí", añadió.

"De alguna manera fue así de fácil y después, cuando estaba en el estudio, hablamos con él... Y dijimos, Vale, hazlo en español... Hazlo en inglés... Hazlo en los dos. Y después empezó a hacer un montón de cosas y fue una maravilla", añadió. "Nos divertimos mucho", dijo durante la presentación antes de añadir: "Y si te quedas al final tendrás un poco más de Bad Bunny".

Pizza con Gafas de Sol, el personaje de Bad Bunny en Toy Story 5, forma parte de un pequeño pero significativo grupo de juguetes olvidados que viven en una casita de juegos al aire libre abandonada. Su papel será clave en el desarrollo de la trama de la película, pero para habrá que esperar al miércoles 17 de junio (fecha de estreno en España) para conocer su relevancia. Antes, el viernes 5 de junio, podremos disfrutar de I Knew It, I Knew You, la canción de Taylor Swift para la cinta.