La historia detrás de la portada de Lorde para 'Melodrama': ¿cómo era la otra opción?

Lorde es una de las artistas internacionales más prestigiosas e interesantes del panorama musical actual, en parte por no cumplir con los estándares de una "diva pop". Al menos, así lo demuestran sus cero publicaciones en Instagram o X (antes Twitter).

La croatoneozelandesa saltó a la fama con apenas 17 años, cuando ganó dos premios Grammy a mejor interpretación pop solista y a canción del año por Royals (2013), su mayor éxito hasta el momento incluido en su primer álbum, Pure Heroine.

Su segundo trabajo llegaría cuatro años después, en 2017, bajo el título Melodrama. En él, la artista reflexiona sobre la soledad y los sentimientos que llegan tras la vívida etapa de la adolescencia. Liability, su pista más melancólica, es una triste composición sobre sentirse una carga en la vida de personas a las que quieres.

Tal y como presenta el sitio web Album of The Year, Melodrama es considerado el decimotercer mejor álbum de la década de los 2010, según las puntuaciones de los críticos musicales (91/100). "Lorde capta las emociones como nadie. Su segundo álbum es un estudio magistral de lo que significa ser una mujer joven, un disco de pop elegante y húmedo lleno de dolor y hedonismo, elaborado con sumo cuidado y sabiduría", destacaron desde Pitchfork.

Las letras crudas de Lorde y las producciones de Jack Antonoff son dos de las claves que explican el prestigio del disco, pero hay una tercera casi igual de importante: la ilustración de su portada.

La portada de 'Melodrama', una de las mejores de la historia

La portada de Melodrama consiste en una nostálgica pintura que refleja a Lorde tumbada en la cama y con la mirada clavada en el espectador. Los tonos fríos y azules del fondo contrastan con los colores cálidos de la figura de la artista en una perfecta composición del cuadro. Según la prestigiosa revista Rolling Stone, la ilustración de Melodrama ocupa el puesto número 67 en el listado de las 100 mejores portadas de álbumes de la historia.

"Empapada en las sombras de un azul eléctrico y malhumorado que podría manchar una pista de baile o las paredes del baño de un club, con las cálidas grietas del amanecer deslizándose por la mejilla de Lorde, la imagen la representa una mañana después de una noche de baile con 'toda la angustia y la traición', como canta en el álbum", describe el medio estadounidense.

Sam McKinnis, el artista detrás de la portada

Para el diseño de la portada, Lorde pensó en un pintor al que admiraba dese hacía tiempo: el estadounidense Sam McKinnis. La artista le contactó a través de su dirección de correo electrónico, la cual consiguió gracias a un amigo en común. Tras un intercambio de mensajes, ambos cerraron su colaboración para Melodrama.

Sam McKinnis es un pintor abstracto y figurativo posmoderno que trabaja a partir de fotografías. Y la portada del segundo álbum de Lorde no fue una excepción. El estadounidense organizó una sesión de fotos con la artista en el apartamento de un amigo, ubicado cerca del puente de Brooklyn. La petición de la cantante era clara: "Quiero ser una adolescente en mi habitación después de una larga noche, al amanecer", dijo, según declaró el propio pintor para The New Yorker.

McKinnis preparó dos versiones de la portada a partir de la idea de Lorde, quien quería retratar la angustia adolescente por alcanzar un futuro que parece no llegar nunca. "Tenía ideas muy claras sobre la hora del día, el lugar, el tiempo y los colores, de todo lo cual hablamos mucho...", destacó el pintor para Vogue.

La opción alternativa para la portada de 'Melodrama' de Lorde

Mucho menos conocida que la portada original es la segunda versión de la pintura que preparó Sam McKinnis. Esta ilustración, titulada Lorde (Melodrama) 2, 2016, ha estado expuesta en el Wadsworth Atheneum Museum of Art y muestra unos colores con menor contraste.

"Quería que el tratamiento de la pintura recordara al estilo postimpresionista", dijo McKinnis en su Instagram. "Me inspiré en dos cuadros anteriores: el Autorretrato de Van Gogh de Wadsworth y Le Lit de Toulouse-Lautrec en el Museo de Orsay. Estos dos cuadros sirvieron de guía para el estado de ánimo, la temperatura y la textura de la superficie del cuadro...".

Y añadió: "Fíjate en el uso del amarillo pálido para la carne y la ropa de cama de Lorde, similar a los tonos utilizados en el rostro de Van Gogh, así como en los azules profundos y oscuros de los fondos de ambos cuadros", explicó el pintor.

Tanto Lorde como Sam McKinnis estuvieron muy implicados en el concepto de la portada. Según declaró McKinniss a W Magazine, la artista le pidió "crear una especie de colorida inquietud adolescente". "[Lorde] tiene esta especie de exuberancia y sensibilidad a la luz y el color y el tacto que aportó a mis retratos, así que se sintió como una colaboración", añadió.