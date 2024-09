La historia de Edurne y David de Gea: cuántos años llevan juntos, su boda y su hija Yanay

Edurne (38 años) y David de Gea (33 años) han demostrado que las relaciones entre un deportista y una cantante sí que funcionan, como también les ocurre a Taylor Swift y Travis Kelce.

La artista madrileña salió de Operación Triunfo hace más de 18 años y su carrera musical creció como la espuma. Discos, premios, fans... No solo ha sido muy afortunada en lo laboral, sino que en lo personal también ha tenido mucha suerte porque está acompañada de su marido y su hija.

Cómo se conocieron Edurne y David de Gea

Edurne y David se conocieron en 2010 en un evento solidario mientras grababan un villancico para la Fundación Aladina y la chispa no tardó en aparecer, sin embargo, el destino les sacudió con una amarga sorpresa. A los pocos meses, el madrileño de 33 años recibía una oferta para abandonar el Atlético de Madrid y unirse a la plantilla del Manchester United.

En 2011, hicieron pública su relación y decidieron continuar a pesar de la distancia. Él estaba brillando en el equipo británico y ella tenía decenas de compromisos laborales, por lo que ninguno de los dos pudo mudarse. En ese momento, nadie apostaba por ellos y la opinión pública pensaba que romperían rápido... no fue así y ya llevan 14 años juntos.

Vivieron varios años en Manchester

No fue hasta 2018 cuando la cantante de 38 años emigró para reunirse con su amado en Manchester y fijaron allí su residencia familiar. La idea inicial era que De Gea fichara por algún equipo español y regresara, pero no sucedió: "Me he mudado allí. Yo vivo en Manchester y vengo aquí a España para trabajar. Finalmente, no ha podido ser que él esté aquí, pues ya me voy yo, no pasa nada", dijo a los medios.

A pesar de la distancia, Edurne no ha desatendido sus compromisos profesionales, sin embargo, es cierto que ha tenido que vivir a medio camino entre Madrid y Manchester, siempre con una maleta en la mano y el corazón dividido.

Quién es Yanay, la hija de Edurne y David de Gea

Su primera hija, Yanay, nació en 2021 —mi amada, mi morenita en quechua— y actualmente tiene tres años.

Por ahora, la pareja no tiene intención de ampliar la familia y prefieren disfrutar durante unos "cuatro o cinco años" de ser solo tres. "No sé si dentro de cuatro o cinco años, pero ahora no tengo tiempo. Lo pienso y digo: 'no puedo", apuntaba Edurne.

Cuándo se casaron Edurne y David de Gea

Edurne y David de Gea se casaron en julio de 2023 y eligieron la cálida Menorca para darse el 'sí, quiero'. La cantante lució un precioso vestido palabra de honor con mucho tul en la parte baja, y una decoración que va desde el pecho hasta la falda de unas sutiles y elegantes hojas que dan un toque muy natural a su look nupcial, y que también usó en su velo.

Su hija, Yanay, tuvo un papel fundamental en la ceremonia. "Estamos muy felices y contentos. La ceremonia ha sido preciosa, muy emotiva. Tenemos una familia y unos amigos espectaculares, los mejores. La pequeña ha llegado con los anillos", contaron a la prensa.

Además, acudieron grandes celebridades como el músico Pedro Elipe, Sergio Rivero, Dangelo, Nia, Carlos Marco o Blas Cantó, entre otros.

En sus redes sociales, Edurne compartió varias fotos más del evento. La novia llegó en tirolina y tuvieron fiesta de la espuma. Ella fue muy valiente porque se atrevió a tirarse desde muy alto para llegar. Eso sí, iba muy bien protegida con el casco puesto. También había un video en el que se les veía bailando y dándolo todo mientras el suelo está lleno de espuma.