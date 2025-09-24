Las impresionantes fotos aéreas del concierto de Pablo Alborán en la Puerta del Sol de Madrid

Pablo Alborán, durante el concierto presentación del disco 'KM0' en la Puerta del Sol de Madrid | Agencia EFE

A más de un mes del lanzamiento de KM0, el séptimo álbum de estudio de Pablo Alborán, el artista malagueño decidió presentar este martes su nuevo trabajo en un concierto totalmente gratuito en la Puerta del Sol de Madrid.

La cita, para activar la preventa del álbum y la venta de entradas de la gira internacional que acompaña este lanzamiento, se antojaba demasiado atractiva como para perdérsela y muchos madrileños acudieron a su llamada.

Cerca de 15.000 personas se congregaron en el KM0 de Madrid, que da nombre al disco que sale a la venta el 7 de noviembre, dejando impresionantes imágenes áreas que recordaban a las que vemos cada 31 de diciembre.

Otra imagen de la Puerta del Sol de Madrid durante el concierto de Pablo Alborán. | Warner

Pablo Alborán les regaló un evento en el que interpretó siete de las canciones, una de ellas nueva para sus fans. Mis 36 fue la sorpresa de la noche para todos los seguidores del cantante porque, al terminar la presentación, el artista publicó este tema en todas sus plataformas.

La letra de la canción es una de las más personales del artista hasta la fecha, una muestra de sensibilidad y vulnerabilidad reflejadas en una melodía emotiva con la voz de Pablo como protagonista.

Los asistentes al concierto de Pablo Alborán en la Puerta del Sol de Madrid. | Warner

En el showcase de Pablo Alborán sonaron también KM0y Vámonos de aquí, canciones que han supuesto los primeros adelantos del disco. Tampoco faltó su clásico Saturno, del disco Prometo de 2017.

Una imagen ya de noche del concierto de Pablo Alborán. | Warner

KM0 es el séptimo álbum de estudio de Pablo Alborán con un repertorio en el que podemos encontrar sonidos de vanguardia y en el que el cantante explora nuevos terrenos, asumiendo la autoría de todas sus canciones así como su producción y los arreglos de la mayoría del álbum.