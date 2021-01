Jason Derulo nos da una lección de 'Lifestyle' en su nueva apuesta junto a Adam Levine

Jason Derulo se ha convertido en uno de los artistas con más éxito en la red social de moda, TikTok, donde ha viralizado éxitos como 'Savage Love', que saltó a las radios después de afianzarse como un bombazo entre los jóvenes.

Con once discos de platino en Estados Unidos y más de 30 millones de sencillos vendidos en todo el mundo, Jason Derulo nos trae ahora 'Lifestyle', un temazo bailable junto al líder de la banda también 'multiplatino' y tres veces ganadora del GRAMMY, Maroon 5.

.

EL ÉXITO DE JASON DERULO EN TIKTOK

.

'Lifestyle' promete sumarse a la lista de éxitos virales de Derulo, como ya ocurriera el año pasado con 'Take You Dancing' o el archiconocido 'Savage Love', junto a Jawsh 685, con el que alcanzó el número 1 en el Hot 100 de Billboard, llegando también a lo más alto de las listas mundiales en 16 países.

Con más de 42 millones de seguidores y más de 954 millones de 'me gusta', Jason Derulo está en el Top 10 de las superestrellas de TikTok, y es el músico activo más popular en toda la plataforma.

Un éxito que se retroalimenta con sus temazos y bailes virales, que han catapultado a sus últimos temas a las listas de las radios de medio mundo.

.

LETRA DE 'LIFESTYLE' DE JASON DERULO FT. ADAM LEVINE

.

Uh, Jason Derulo

Oh yeah

(Go)

.

You shining bright just like Rihanna-na (Shine)

Always be fucking on some comma-mas (Fuck it up)

Oh girl we notice, your body the coldest

Everybody fall in love, fall in love

.

I'm a rollin' stone, baby, come on

Tell me what you like every night

Girl I know, you got your own

But you could be mine

.

You 'bout that lifestyle (Lifestyle)

Everybody knows

Diamonds ain't got nothin' on you, ooh, ooh

We 'bout that lifestyle (Lifestyle)

Dollar, dollar bills

Baby, would you stay if I'm broke?

.

You 'bout that

Dollar la-la, ooh, dollar la-la

You need that

Dollar la-la, ooh, dollar la-la

You want that

Dollar la-la, ooh, dollar la-la

You 'bout that lifestyle (Lifestyle, lifestyle, lifestyle, lifestyle)

.

Can't get your lipstick off my colla-lar

You do that thing that keep me calling you (Yeah, yeah)

She won't cry if I don't stay tonight

But I can't say goodbye

.

'Cause I'm a rollin' stone, baby, come on

Tell me what you like every night

Girl I know, you got your own

But you could be mine

.

You 'bout that lifestyle (Lifestyle)

Everybody knows

Diamonds ain't got nothin' on you, ooh, ooh

We 'bout that lifestyle (Lifestyle)

Dollar, dollar bills

Baby, would you stay if I'm broke?

.

You 'bout that

Dollar la-la, ooh, dollar la-la (Dollar)

You need that

Dollar la-la, ooh, dollar la-la (Oh-oh, ooh)

You want that

Dollar la-la, ooh, dollar la-la

You 'bout that lifestyle (Lifestyle, lifestyle, lifestyle, lifestyle)

.

.

Oh girl (Oh, oh, oh)

Get your money, honey

Ooh girl

Got that dollar, dollar for you (Ooh, ooh)

Oh, oh, oh

You 'bout that lifestyle (Lifestyle, lifestyle, lifestyle)

.

