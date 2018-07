Jessie J rompe prejuicios en el vídeo de "It's my party"

Pocos días después de presentar el tema, Jessie J estrena el vídeo de su nuevo single It's my party. En él la cantante va mirando a través de puertas fiestas de gente diferentes estilos y aunque al principio duda finalmente se une a todas y se lo pasa en grande.

Jessie J se une a todas las fiestas en 'It's my party' / europafm.com

Lo prometido es deuda y Jessie J ha cumplido con sus palabra. Aunque la canción no estará disponible hasta el 15 de septiembre la cantante prometió que el videoclip de su nuevo single It's my party se estrenaría muy pronto y así ha sido.

En el vídeo vemos a la cantante disfrutando de la fiesta que ella misma se monta. Jessie J va abriendo puertas y se cuela en reuniones de gente muy dispar: pijos, heavys o hipsters, entre otros. Eso sí, en todos los casos la cantante se convierte en el alma de la fiesta.

Jessie J aún no ha revelado el título de su segundo disco, pero lo que sí sabemos es la fecha de lanzamiento: 23 de septiembre. A pesar de haber grabado una canción con Calvin Harris no incluirá ninguna producción con él.