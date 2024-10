Juanjo Bona y Martin Urrutia narran su amor con sutileza en 'El destello'

La fase de enamoramiento en una historia de amor siempre suele ser la etapa más intensa de la relación, donde dos personas hacen explícito su amor a través de palabras románticas o del contacto físico. Pero ¿qué ocurre si este encuentro llega en un programa de televisión, donde las cámaras testifican cada paso que das?

Sobre ello hablan Juanjo Bona y Martin Urrutia en su recién estrenada colaboración musical, El destello. Ambos participaron en Operación Triunfo 2023, donde el amor surgió en medio de la expectación pública. Lo mismo ocurrió con Agoney y Raoul Vázquez o entre Amaia y Alfred García.

Así, el sentimiento de ocultismo emana en cada verso de El destello, donde Juanjo Bona y Martin Urrutia hablan sobre los inicios de su relación sin elementos explícitos y a través de metáforas y símbolos. ¿Cómo podían comunicar su amor al mundo si todavía estaban descubriéndolo ellos mismos? "Lo pienso tan fuerte / No sé si me has oído", cantan. Porque no pudieron ser todo lo cercanos que querían dentro de la Academia de OT 2023, pero ellos sabían leer sus intenciones: "Me evitas la mirada / Pero no me importa nada / Sé que tengo sitio entre tantas palabras".

Los secretos detrás de la letra de 'El destello'

Uno de los símbolos que emplean ambos artistas en la canción es el silbido. Este suena de forma recurrente a lo largo de la composición, y sobre él cantan en la letra: "Lo que más gusta / Es cuando me silbas".

Durante el concurso, cuando Juanjo Bona y Martin Urrutia convivían con el resto de sus compañeros de OT, era habitual que se silbaran entre ellos como señal para esconderse en las duchas de la Academia y poder estar un momento a solas. Unos segundos de intimidad entre tanta expectación. El silbido como símbolo de un "te quiero".

En cuanto al título de la canción, "el destello" puede hacer referencia a los encuentros sutiles que vivían dentro del programa. De hecho, los fans han rescatado unas palabras que dijo Martin Urrutia a Abril Zamora, la profesora de interpretación de OT 2023. "La primera clase de interpretación con Juanjo fue... chispas como no se vio nunca. Me entran ganas de llorar de pensarlo", dijo.

La dualidad de su amor

El destello está compuesta por los dos cantantes junto a Hidrogenesse, el dúo formado por los músicos Genis Segarra y Carlos Ballesteros, que también son los responsables de la producción del tema. Por su parte, el videoclip cuenta con la dirección de Fede Maniá, quien ha dado forma audiovisual al deseo prohibido entre Juanjo Bona y Martin Urrutia.

En el vídeo, ambos jóvenes solo aparecen en el mismo plano en dos secuencias. En el resto de la obra, las imágenes de sus rostros dse muestran superpuestas: están juntos, pero no. En eso mismo inciden los reflejos, el blanco y negro de todo el videoclip o los planos donde ambos corren en direcciones contrarias. Del mismo modo, la presión generada por la atención mediática también está representada en el vídeo con un plano donde Juanjo Bona está rodeado de ojos.

Letra completa de 'El destello', la colaboración de Juanjo Bona y Martin Urrutia

Te miro y te pienso

y pienso que te digo [silbido]

Lo pienso tan fuerte

No sé si me has oído

----

Hablas y hablas

Me evitas la mirada

Pero no me importa nada

Sé que tengo sitio entre tantas palabras

----

Hablo y hablo

Y creo que hoy pasa algo

Vago, vago y divago

Pero sé que estás aquí a mi lado

----

Te pienso y te miro

Al ver cómo me miras

Me he visto a mí mismo

----

Cuatro segundos

para que suene el trueno

Hace cuatro segundos

que vimos el destello

----

Ya está

No hay vuelta atrás (cuatro segundos)

Ya te lo he dicho (tan cerca)

Ya lo has oído (cuatro segundos)

Ya está

No hay vuelta atrás (cuatro segundos)

Ya te lo he dicho

Ya lo has oído

----

Ya está

No hay vuelta atrás

Cuatro segundos

Tan cerca

----

Sigo en horizontal pero no estoy dormido

De arriba a abajo yo te miro

De izquierda a derecha

Tú me has leído

----

Mucho texto

Inventas e improvisas

Tralaralaralarara

Lo que más gusta

Es cuando me silbas

----

[Silbido]

----

Lo pienso tan fuerte

No sé si me has oído

[Silbido]

Lo pienso tan fuerte

Y no sé si me has oído

Si me has oído…

----

Ya está

No hay vuelta atrás

Cuatro segundos

Para que suene el trueno

----

Ya está

No hay vuelta atrás

Cuatro segundos

Hace cuatro segundos que vimos el destello

----

Ya está

No hay vuelta atrás (cuatro segundos)

Ya te lo he dicho (tan cerca)

Ya lo has oído (cuatro segundos)

Ya está

No hay vuelta atrás (cuatro segundos)

Ya te lo he dicho

Ya lo has oído

----

Ya está