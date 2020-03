Justin Bieber lanza los vídeos de 'All Around Me' y 'Habitual', iniciando la serie The Movement

Justin Bieber ha lanzado los videoclips de las canciones ' All Around Me' y 'Habitual' , incluidas en su último trabajo. Bajo el nombre de CHANGES: The Movement , el artista irá lanzando cada lunes y miércoles dos vídeos de canciones de Changes protagonizados por sus coreógrafos y bailarines favoritos.

El pasado 14 de febrero Justin Bieber lanzó Changes, su esperado nuevo disco que llegaba 5 años después del éxito de Purpose. El canadiense lo presentó con 'Yummy', 'Get Me' e 'Intentions' y ahora ha anunciado CHANGES: The Movement, donde todos los lunes y miércoles lanzará dos vídeos de canciones incluidas en este trabajo protagonizadas por sus coreógrafos y bailarines favoritos.

Este lunes, 2 de marzo, Justin ha lanzado los vídeos de 'All Around Me' y 'Habitual'. En 'All Around Me' vemos una espectacular coreografía de Phillip Chbeeb, que a su vez protagoniza el vídeo junto a la bailarina Makenzie Dustman.

La pareja baila en una habitación donde las paredes se separan y se contraen transmitiendo, junto a sus movimientos, diferentes emociones y estados de una relación.

La coreografía de 'Habitual', dirigido por Nick DeMoura, es obra de la coreógrafa Tessandra Chavez y muestra a otra pareja bailando en las diferentes estancias de una escuela de baile.