Justin Bieber muestra el lado oscuro de la fama infantil en ‘Lonely’

Justin Bieber lanza 'Lonely', una nueva canción con un intenso mensaje sobre su trayectoria ahora que está en un momento más maduro.

El artista, que se ha unido a Benny Blanco, reflexiona sobre sus inicios, sobre su primera etapa en la música, cuando era un adolescente. Asimismo, expresa la soledad que vivió en esa época y el vacío que sentía por dentro.

Estos sentimientos los refleja en el videoclip, dirigido por Jake Schreier y protagonizado por Jacob Tremblay. El actor representa a un joven Justin Bieber, vestido como en el videoclip de 'Never Say Never', y mostrando que se sentía vacío y solo en el camerino y encima del escenario, donde aparece ante un patio de butacas vacío, con solamente un espectador: Justin Bieber.

Justin Bieber, que saltó a la fama hace más de diez años, cuando tenía 15 años, ha expresado en Twitter que le "resulta difícil escuchar" 'Lonely', ya que es una canción con la que quiere cerrar algunos de esos "capítulos" de su vida, pero también critica la "vulnerabilidad" de los menores y cuando la fama les llega pronto.

LETRA 'LONELY' DE JUSTIN BIEBER Y BENNY BLANCO

Everybody knows my name now

But something ‘bout it still feels strange

Like looking in the mirror

Tryna steady yourself and seeing somebody else

And everything is not the same now

It feels like all our lives have changed

Maybe when I’m older, it’ll all calm down

But it’s killing me now

What if you had it all but nobody to call?

Maybe then you’d know me

‘Cause I’ve had everything

But no one’s listening

And that’s just f*cking lonely

I’m so lo-o-o-onely

Lo-o-o-onely

Everybody knows my past now

Like my house was always made of glass

And maybe that’s the price you pay

For the money and fame at an early age

And everybody saw me sick

And it felt like no one gave a shit

They criticized the things I did

As an idiot kid

What if you had it all but nobody to call?

Maybe then you’d know me

‘Cause I’ve had everything

But no one’s listening

And that’s just f*cking lonely

I’m so lo-o-o-onely

Lo-o-o-onely

I’m so lo-o-o-onely

Lo-o-o-onely