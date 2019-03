Selena Gomez se une a los ritmos latinos y urbanos de J Balvin en 'I can't get enought', con Tainy y Benny Blanco

¿Será 2019 el año del regreso de Selena Gomez? La artista no saca álbum desde que en 2015 publicó 'Revival'. Sin embargo, durante estos años, ha producido una serie (13 Reasons Why, a la que también le puso banda sonora con Back To You) y ha lanzado varios singles aleatorios como Fetish, Bad Liar o Wolves. Pero de su álbum no hay ni rastro.

Es importante tener en cuenta todos los problemas personales que la cantante ha tenido durante los últimos años: crisis emocionales, ansiedad, depresión... Sin olvidar el lupus que padece y por el que tuvo que someterse un trasplante de riñón que casi le cuesta la vida.

Taki Taki, su alianza con Cardi B, Ozuna y DJ Snake (sin duda reyes de la música urbana) ha sido un auténtico éxito. Así, Gomez vuelve a repetir la fórmula y esta vez se une a J Balvin, máximo exponente del reggaeton internacional. Tiny y Benny Blanco colaboran con ellos en un tema que dará mucho que hablar.

'I can't get enough' suena actual, muy en la línea de la música más reproducida los últimos meses. Destaca un suspiro de Gomez reconvertido en efecto de sonido que hace de base a la hora de seguir el ritmo de la canción. ¡Sí, Selena vuelve a la música arropada por J Balvin!