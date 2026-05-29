Quién es Dianna Kaye, la actriz del musical de 'El Rey León' que canta con J Kbello en 'Tu cara me suena'

Dianna Kaye, actriz del musical de 'El Rey León' | Instagram: @neo.pik / @diannekaye_

La actriz y cantante, quien interpreta actualmente a Nala en el musical de El Rey León , cantará junto a J Kbello en Tu Cara Me Suena una de las míticas canciones del musical.

El Rey León es uno de los musicales más exitosos, yendo ya por la 15.ª temporada desde su estreno en 2011 en el Teatro de Lope de Vega.

Sin embargo, los actores y actrices han ido variando a lo largo de los años, siendo los más llamativos aquellos que interpretan a Nala y Simba.

De hecho, Dianna Kaye, la actriz actual de Nala, ha adoptado el papel hace poco, pero su carrera dentro del mundo de la música y la actuación viene de largo.

A continuación, te contamos quién es Dianna Kaye y todo su recorrido como artista.

Su formación artística

A los 12 años, estudió canto lírico, siendo un gran hito en esta área su participación en la ópera titulada La Gata Perduda en el Liceo de Barcelona.

Para formarse, ha estudiado en L'escola de Músic i JPC, la Escuela de Ballet David Campos, el Conservatori del Liceu. 2013-2015 y ha recibido clases de canto particulares.

Paralelamente, estudió la carrera de VFX y CGI y sus grandes pasiones son la fotografía, dibujar y viajar.

Cantante y actriz con experiencia

Los frutos de tanta formación han ido llegando poco a poco, siendo uno de sus primeros trabajos como cantante en Concert for a Cause. Sin embargo, su mayor momento de exposición fue al participar en el talent show Got Talent España, quedando como finalista gracias a que consiguió el Botón de Oro.

Otros trabajos como cantante los ha desempeñado en My Voice, My Journey The Concert, Asap Natin ‘To Rome y Mobile World Congress.

Como actriz, ha participado en Dudimensia, raíces, Scarlet Witch, Tagó, Filipinos Escondidos, Fama, El Musical,La Gata Perdida y La Caja de Arena. Este último trabajo fue una serie destinada a visibilizar el acoso escolar.

Nala en 'El Rey León'

El musical de El Rey León lleva 15 temporadas arrasando en taquilla, pero Dianna Kaye tan solo ha estado en el papel de Nala desde hace 3 años.

"Siempre he querido ser cantante, ya sea de musical o cantante solista", declaró en un video grabado por el musical. Por eso, cuando la llamaron para participar en El Rey León, no dudó en presentarse al casting, por más que desconociera para qué papel estaba audicionando.

De hecho, ella confiesa que lo que más disfruta de su papel es "poder hacerlo todos los días" e incluso nota que ha madurado y evolucionado con su personaje, absorbiendo la fuerza y valentía de Nala.