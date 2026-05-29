Clasificación de 'Tu cara me suena 13': así va el ranking antes de la Gala 7

El público y el jurado coronan a María Parrado en una gala llena de confesiones, declaraciones y mucha pasión | José Irún

Si estás siguiendo esta edición de Tu cara me suena 13, seguro que ya sabes que hay tres concursantes favoritos para llevarse la victoria. Uno de ellos es María Parrado, la cantante de 25 años que ganó la sexta gala con su imitación de Rosalía. Ella lidera la clasificación general del programa con 126 puntos.

Sin embargo, J Kbello es un competidor muy fuerte. Al igual que María, el cantante y bailarín ya ha ganado dos galas y suma 123 puntos, solo tres menos que su contrincante directa. "Yo creo que J es un firme posible ganador de Tu cara me suena", dijo Chenoa en la Gala 4.

Pero la mayor sorpresa de esta edición está siendo Cristina Castaño, la actriz conocida por sus papeles en televisión que también tiene experiencia en musicales. El público general está descubriendo la calidad vocal de la gallega, mientras los expertos aseguran que Cristina tiene una técnica muy buena. De momento, la concursante acumula 115 puntos.

Más lejos se sitúan Martín Savi (con 101 puntos), Paula Koops (96) y Sole Giménez (93), todos ellos cantantes profesionales. En la parte baja están los tres concursantes que seguramente se queden sin una plaza en la final: Jesulín de Ubrique (77), Aníbal Gómez (70) y Leonor Lavado (63). ¿Cómo quedará la clasificación tras la Gala 7?

Clasificación general antes de la Gala 7

1. María Parrado - 126 puntos

2. J Kbello - 123

3. Cristina Castaño - 115

4. Martín Savi - 101

5. Paula Koops - 96

6. Sole Giménez - 93

7. Jesulín de Ubrique - 77

8. Aníbal Gómez - 70

9. Leonor Lavado - 63

A quién imitan en la Gala 7