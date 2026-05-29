A qué artistas imitan en la Gala 7 de 'Tu cara me suena 13'
Tu cara me suena 13 sigue su curso con nuevas imitaciones para la séptima gala, que se celebra este viernes 29 de mayo.
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Tu cara me suena 13 celebra este viernes la Gala 7 con nuevas y emocionantes imitaciones. Los concursantes tienen que enfrentarse a nuevos artistas para sumar los máximos puntos posibles del jurado y del público, pero para triunfar deben haber trabajado mucho la voz y los movimientos de los cantantes a los que imitan.
Esta semana, Jesulín de Ubrique tiene que imitar a Rafa Sánchez, el vocalista de La Unión. Le salió la casilla 'Original y copia', así que tendrá que cantar junto al artista real. Además, J Kbello estrena la casilla 'Pide un deseo', que le concedió poder imitar una escena de un musical: el de El Rey León.
La casilla más polémica del último pulsador fue 'Te lo regalo', que le salió a Martín Savi. El argentino le dio su artista a Aníbal Gómez, que esta noche tiene que imitar al mexicano Vicente Fernández. Por su parte, Martín hace de la mismísima Adele.
Por lo demás, Paula Koops tiene que convertirse en Carmen Sevilla, Sole Giménez en Mari Trini, Leonor Lavado en la italiana Spagna, Cristina Castaño en la portuguesa Dulce Pontes y María Parrado en la superestrella estadounidense Ariana Grande.
Las imitaciones de la Gala 7
- Jesulín de Ubrique - La Unión (Original y copia)
- J Kbello - Musical 'El Rey León' (Pide un deseo)
- Aníbal Gómez - Vicente Fernández (Te lo regalo)
- Martín Savi - Adele
- Paula Koops - Carmen Sevilla
- Sole Giménez - Mari Trini
- Leonor Lavado - Spagna
- Cristina Castaño - Dulce Pontes
- María Parrado - Ariana Grande
Clasificación general antes de la Gala 7
- 1. María Parrado - 126 puntos
- 2. J Kbello - 123
- 3. Cristina Castaño - 115
- 4. Martín Savi - 101
- 5. Paula Koops - 96
- 6. Sole Giménez - 93
- 7. Jesulín de Ubrique - 77
- 8. Aníbal Gómez - 70
- 9. Leonor Lavado - 63