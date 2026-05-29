A qué artistas imitan en la Gala 7 de 'Tu cara me suena 13'

De Adele al Musical ‘El Rey León’: descubre todos los retos de la séptima gala de Tu cara me suena | José Irún

Tu cara me suena 13 celebra este viernes la Gala 7 con nuevas y emocionantes imitaciones. Los concursantes tienen que enfrentarse a nuevos artistas para sumar los máximos puntos posibles del jurado y del público, pero para triunfar deben haber trabajado mucho la voz y los movimientos de los cantantes a los que imitan.

Esta semana, Jesulín de Ubrique tiene que imitar a Rafa Sánchez, el vocalista de La Unión. Le salió la casilla 'Original y copia', así que tendrá que cantar junto al artista real. Además, J Kbello estrena la casilla 'Pide un deseo', que le concedió poder imitar una escena de un musical: el de El Rey León.

La casilla más polémica del último pulsador fue 'Te lo regalo', que le salió a Martín Savi. El argentino le dio su artista a Aníbal Gómez, que esta noche tiene que imitar al mexicano Vicente Fernández. Por su parte, Martín hace de la mismísima Adele.

Por lo demás, Paula Koops tiene que convertirse en Carmen Sevilla, Sole Giménez en Mari Trini, Leonor Lavado en la italiana Spagna, Cristina Castaño en la portuguesa Dulce Pontes y María Parrado en la superestrella estadounidense Ariana Grande.

Las imitaciones de la Gala 7

Jesulín de Ubrique - La Unión (Original y copia)

- La Unión (Original y copia) J Kbello - Musical 'El Rey León' (Pide un deseo)

- Musical 'El Rey León' (Pide un deseo) Aníbal Gómez - Vicente Fernández (Te lo regalo)

- Vicente Fernández (Te lo regalo) Martín Savi - Adele

- Adele Paula Koops - Carmen Sevilla

- Carmen Sevilla Sole Giménez - Mari Trini

- Mari Trini Leonor Lavado - Spagna

- Spagna Cristina Castaño - Dulce Pontes

- Dulce Pontes María Parrado - Ariana Grande

Clasificación general antes de la Gala 7