Karol G une pop, trap y reggaeton en 'Watati', su canción para la película 'Barbie' junto a Aldo Ranks

Es una de las películas más esperadas del año.

Barbie no solo tiene un reparto a la altura de la historia de la muñeca más conocida del mundo, también la banda sonora cuenta con los artistas más globales del planeta. Dua Lipa es la gran embajadora, ya que su Dance The Nigh es el tema principal de la película.

Un sonido disco con el que despide su era Future Nostalgia, ya que el videoclip oficial está lleno de referencias, tanto a su último disco como a la maniquí rubia y su Ken. Por si fuera poco, la artista forma parte del reparto como Barbie Sirena. Fantasía Mattel.

El segundo lanzamiento de la banda sonora oficial es del de Karol G. La colombiana, que es la única representante de la música latina de toda la banda sonora, canta en español en un tema pop, trap latino y reggaetonero con mucha energía, fuerza y pasión.

El tema, que se ha publicado este viernes 2 de junio, estará acompañado por un videoclip oficial que no se desvelará hasta mediados de junio. Watati está producido por Ovy on the Drums, y escrito por los propios Karol G y Aldo Ranks, junto a Daniel Oviedo.

Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, HAIM, Ice Spice, Kali, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, PinkPantheress, Ryan Gosling, Tame Impala, y The Kid Laroi son los otros artistas que forman parte del repertorio musical de la película de Greta Grewig. Todas las canciones del film estarán incluidos en Barbie, The Album, cuyo estreno está previsto para el mismo día que la película, el próximo 21 de julio.

Además, aunque en un primer momento se comentó que Barbie Girl de Aqua no estaría incluída en la película, parece que las negociaciones han dado un giro de 180 grados. Así se puede comprobar en los últimos segundos del tráiler oficial, cuando se aprecia el mítico estribillito 'i'm a Barbie girl, in a Barbie world...'. Una filtración del tracklist completo señala que el tema estaría interpretado por Nicky Minaj y Ice Spice en esta renovada versión del clásico.

La película Barbie llegará a los cines el próximo 21 de julio.

Letra de Watati de Karol G y Aldo Ranks

Hello?

Yo, chica

Una vez más

El flaquito del swing

Watati, jejeje

Y, guau, dale hasta el suelo, que to' el mundo entero

Sabe que meneándolo tú ere' asesina (Jejeje)

Guau, dale hasta el suelo, que to' el mundo entеro

Sabe que menеándolo tú ere' asesina (Ey)

Las mano' pa'l aire, el pum-pum pa'l suelo

Con las manito' puesta' en las cadera'

Paga quien lo mueve como quiera

Pero muévale, pues

Hasta abajo, hasta abajo

Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo (Dale, pues)

Más pa'bajo, más pa'bajo (Más, más, más)

Más pa'bajo, pa'bajo, pa'bajo (Jajaja)

Ese bam-bam-bam y yo ven, ven, ven

Muévelo ahí

Sé que estás activa y yo estoy al cien (Jejeje)

Vamo' a seguir

Moviendo ese bam-bam-bam y yo ven, ven, ven

Muévelo ahí

Sé que estás activa y yo estoy al cien

Vamo' a seguir

Papi, vamos a la disco pa' pasarla rico

Mucho humo, aguardientico pa' quedar mareadito (Quede marea'o)

Y, papi, vamos a la disco pa' pasarla rico (Hey, hey, hey)

Mucho humo, aguardientico pa' quedar mareadito (Dale)

Y, guau, dale hasta el suelo, que to' el mundo entero

Sabe que meneándolo tú ere' asesina

Guau, dale hasta el suelo, que to' el mundo entero

Sabe que meneándolo tú ere' asesina

Cuando te veo bajando al piso, mamá

De una el corazón se me empieza a llenar

Los mane' en la disco me dicen: "Aldo representa"

La bichota tiene mambo en esas cadera'

Cuando empieza a menear ese bam-bam-bam y yo ven, ven, ven

Muévelo ahí

Sé que estás activa y yo 'toy al cien

Vamo' a seguir

Bailando con la gente en la discoteca (Ja)

El humo, el agua, chica, ya no siento la cabeza

Pásame el agua que está en la mesa

Pa' tomármela todita porque me quiero refrescar

Si ustede' quieren que siga la fiesta

After party, vámono' hasta que amanezca

Este es Aldo Ranks

Con la Bichota

Jejejejeje

¿Esto no lo esperaba', verdad?

Jajajaja

Colombia y Panamá

O-Ovy On The Drums