Katy Perry canta 'By the Grace of God' y 'The one that got away' por sorpresa en su concierto en Madrid

Katy Perry arrasa en España con su The Lifetimes tour, con Europa FM como radio oficial. La artista se ha coronado en su concierto en Madrid con un show de altura de lo más galáctico y enérgico.

Pero, sobre todo, la diva del pop ha conquistado una vez más a sus fans por su cercanía con el público. En cada concierto, la diva del pop se mimetiza a lo grande con su público. Así lo mostró en su espectáculo en Barcelona, donde se atrevió no solo a hablar catalán, si no a cantar en dicho idioma.

Y en su segunda cita en España no podía ser menos, por lo que la de Santa Bárbara ha vuelto a fusionarse con sus katy cats. Y qué mejor manera que con su parte del concierto de canciones sorpresa.

Así ha llegado el Cuarto acto, 'Elige tu propia aventura', en el que la artista ha expuesto las canciones por las que los espectadores podían votar. Pero como no había señal suficiente para hacerlo, la diva del pop ha recurrido al aplausómetro clásico.

La primera seleciconada ha sido By the Grace of God, para los "real fans". A guitarra y voz, Katy Perry les ha regalado este tema en directo.

Y tras esta interrpeetación la artista ha fichado a varios fans repartidos por el Movistar Arena para que se subieran al escenario junto a ella. Entre los seleccionados se encontraba una niña de 12 años, un gran fan de la artista de Gran Canaria, un británico... Un gran grupo que ha bromeado y abrazado a Katy Perry.

Junto a sus fans, la cantante ha interpretado el segundo tema sorpresa, también por petición popular: The one that got away.