Lady Gaga explica el significado de las primeras canciones de su nuevo disco 'MAYHEM'

Lady Gaga tiene un nuevo álbum de estudio: MAYHEM (en castellano, caos). Desde su estreno el pasado viernes 7 de marzo, el disco suma una puntuación de 83/100 entre las críticas profesionales, según Metacritic, y ha jugado con las expectativas de sus fans tras el estreno de los sencillos Diseasey Abracadabra.

Tal y como explica la estadounidense en una entrevista con Apple TV, MAYHEM es un trabajo que se diferencia del resto de su discografía, con el que ha querido recuperar su sonido pop más identificativo al distanciarse del "caótico" The Fame Monster, del "pop teatral" de The Fame, de la "vibe" de ARTPOP o del "sonido" de Joanne.

Ahora, Lady Gaga ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde explica el significado de cinco de las primeras canciones del tracklist de MAYHEM. El disco "es como una noche larga y loca, y cada canción te lleva a través de ella", explica la artista antes de analizar el primer tema. "Comenzamos con Disease, que es la seducción de tu diablo interior, como diciéndote que tomes malas decisiones y diciéndote que podría ayudarte a sentirte bien esta noche si le escuchas. Y eso lleva a Abracadabra, que trata sobre rendirse a la noche, permitiendo que te ponga a prueba", asegura.

"Este álbum está lleno de sueños góticos, porque muchas de mis pesadillas vienen de una sensación de estar fuera de control"

En cuanto Garden Of Eden, "es una canción completamente sobre la tentación, y te da la sensación de que la adrenalina se apodera de ti en la fiesta y simplemente no te importa lo que pase después. Pero entonces llegas a Perfect Celebrity, que es una canción de enojo, y siento que eso es lo que MAYHEM significa para mí", explica Lady Gaga para resumir el disco. "El caos personal, para mí, es cuando sales a pasar una noche loca con tus amigos, a vivir una aventura, y en algún punto algo sale mal. Y te enojas, o te pones triste, o extrañas a alguien, o anhelas algo que no está sucediendo en tu vida", comenta.

Después llega Killah, su colaboración con Gesaffelstein, "y de repente ganas una cantidad insana de confianza y vuelves al juego. Y luego te estás divirtiendo tanto que simplemente empiezas a adormecerte completamente y te dejas llevar", explica Lady Gaga.

Para la estadounidense, MAYHEM es un álbum "lleno de sueños góticos", esos que provocan que pierda el control. "Pasé gran parte de las últimas dos décadas de mi vida de esa manera, viviendo al límite, y tengo recuerdos muy intensos de ese tiempo. Así que quise plasmar eso en la música, porque es mi relación más auténtica con la pista de baile: esos sueños", explica, asegurando que las nuevas canciones de su discografía están inspiradas en sus propias "pesadillas". "Este álbum es una serie de sueños góticos convertidos en una celebración", resume.

Lista de canciones de 'MAYHEM': el 'tracklist' del nuevo disco de Lady Gaga

MAYHEM cuenta con un total de 14 canciones, siendo la última de ellas su éxito con Bruno Mars: Die With A Smile. Sin embargo, existen dos composiciones que solo se pueden escuchar como bonus tracks en la edición física en vinilo o en ediciones especiales del CD: Can't Stop The High y Kill For Love.