Lady Gaga anuncia un nuevo concierto en 2025 con su álbum 'Mayhem'

Lady Gaga calienta motores con su vuelta a los escenarios. A pocos días del estreno de su nuevo álbum, Mayhem, la cantante ha anunciado un nuevo concierto para este 2025, que seguirá de cerca al confirmado en el Coachella en abril.

La artista visitará Brasil el 3 de mayo, donde actuará en el festival Todo Mundo No Rio, en Rio de Janeiro. Este evento es considerado "la mayor pista de baile del mundo".

La cantante se ha mostrado muy orgullosa de este próximo show, pues es consciente de todos los fans que la apoyan desde Brasil: "Es un gran honor que me hayan invitado a cantar para Río. Durante toda mi carrera, los fans de Brasil han sido parte del alma de estos little monsters".

"Me moría de ganas de ir a cantar para vosotros durante años y me rompió el corazón cuando tuve que cancelar hace años porque me hospitalizaron. Vuestra comprensión de que necesitaba ese tiempo para sanar significó mucho para mí", ha recordado, haciendo referencia a otra oportunidad que tuvo de deleitar a su público brasileño, pero que por problemas de salud finalmente no se dio.

"Ahora estoy de vuelta y me siento mejor que nunca y estoy trabajando muy duro para asegurarme de que este espectáculo sea uno que nunca olvidaréis. Prepárense para MAYHEM en la playa", ha advertido la cantante de Abracadabra, dejando claro que está preparando un gran show.