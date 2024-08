Lady Gaga aparece por sorpresa en el concierto de Bruno Mars para interpretar 'Die With A Smile'

Lady Gaga y Bruno Mars han vuelto a lanzar música, y lo han hecho juntos. Los artistas no dejaron casi tiempo para las suposiciones al compartir algunos guiños con sus seguidores que apuntaban a una posible colaboración de ambos, la cual anunciaron tan solo unas horas después.

Así, este 16 de agosto estrenaron Die With A Smile, una bonita canción de amor con los que se han vuelto a posicionar como dos pesos pesados de la industria musical.

Si bien Bruno Mars estaba calentando motores para volver a lanzar música con una gira por distintos países del mundo, Lady Gaga se ha dedicado estos últimos años al mundo de la actuación, con películas como La casa Gucci y la esperada Joker: Folie à Deux.

Ahora, ambos vuelven por todo lo alto con un estilo vintage. Un estilo que, además de mostrar en el videoclip, han dejado ver ya sobre el escenario.

Y es que la intérprete de Bad Romance apareció pro sorpresa en el último concierto de Mars en Los Ángeles. Allí, ambos interpretaron Die With A Smile frente al pie de micro, donde los artistas mostraron su conexión musical.

El talento arrollador de los cantantes y las ganas de los fans de verlos de nuevo brillar con nueva música hizo el resto para dejar para posteridad una actuación inolvidable.

Nuevos proyectos musicales

Bruno Mars lleva desaparecido como artista en solitario desde 2016, pese a que se le ha podido ver sobre el escenario en su residencia en Las Vegas y ahora en una gira por distintos países, done interpreta todos esos éxitos que le hicieron brillar en la década de 2010.

Sin embargo, se rumorea que, por temas de contrato, no ha sido hasta ahora cuando el hawaiano no ha podido volver a lanzar música nueva como 'Bruno Mars'. De hecho, el intérprete de Versace On The Floor podría estar preparando un nuevo álbum para 2025.

Por su parte, Lady Gaga ha estado inmersa desde hace unos años en proyectos cinematográficos como A Star Is Born, La Casa Gucci y ahora la secuela de la película Joker. Pero la cantante de Poker Face ha vuelto a la industria musical por todo lo alto: primero, abriendo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y ahora con su colaboración con Bruno Mars.

Además, la intérprete de Rain On Me quiso deleitar a sus fans en París con el sonido inédito de dos de las nuevas canciones que parecen que formarán parte de su próximo álbum, del que ya adelantó que tendría un sonido distinto a lo que ha hecho hasta ahora.