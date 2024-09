Lady Gaga desvela que le gustaría colaborar con Rosalía

Lady Gaga se expande, y no solo en disciplinas artísticas, sino en posibles colaboraciones.

La cantante está en plena promoción de Joker: Folie à Deux, película que protagoniza junto a Joaquin Phoenix, pero, además, prepara su próximo álbum de estudio.

Ahora, ha desvelado en el programa Despierta Américacon qué artistas de legua hispana le gustaría colaborar.

La vocalista de Born This Way ha dejado claro que conoce la música latina, de hecho, se ha declarado fan de uno de los grandes artistas actuales: "Me gusta Bad Bunny. Si él quiere me encantaría hacer algo con él".

Pero la cantante ha dado la sorpresa al mencionar a una gran cantante española con la que tampoco tendría problemas en colaborar. "También creo que Rosalía es una gran artista", ha asegurado.

Visto lo visto, este comentario podría ser una llamada a la catalana para lanzar algo con Lady Gaga, como ya hizo con artistas estadounidenses como Billy Eilish.