Lady Gaga, golpeada por un peluche del Dr. Simi ¿Por qué se lanza este muñeco a los escenarios?

Lady Gaga durante un concierto de su gira The Chromatica Ball // Gtres

La moda de tirar peluches, en concreto de Dr. Simi cuando se trata de fans mejicanos, a nuestros artistas favoritos, suele llevar consigo un mensaje de cariño hacia el artista. Sin embargo, a veces no salen las cosas como uno planea.

Lady Gaga se encontraba en pleno concierto con su gira The Chromatica Ball en Toronto y mientras estaba interpretando el tema Hold my hand, un fan le lanzó un peluche de Dr. Simi con tan mala puntería que acabó impactando en la cara de la cantante.

El momento ya se ha hecho viral mediante las redes sociales, aunque, pesar del percance, Lady Gaga como una profesional, continuó su actuación como si no hubiera pasado nada.

No sabemos si Lady Gaga levantó después el peluche tal y como lo hizo Gerald Way, vocalista de My Chemical Romance durante un concierto en Budapest, pero, sí sabemos que en otros muchos conciertos como Coldplay, Gorillaz o Mac DeMarco, estos peluches han volado hacia el escenario.

¿Cuál es la historia detrás de Dr. Simi?

Dr. Simi comenzó siendo la mascota de una farmacéutica mejicana que formaba parte de una estrategia de mercadotecnia. Sin embargo, los peluches de este personaje, que pronto se volvió muy popular, tienen un significado más profundo.

En 2005, se abrió una fábrica en Puebla, que es donde se fabrican estos muñecos. Se realizan de forma artesanal y con materiales ecológicos, por lo que cada peluche es único, sin embargo, esto no es lo verdaderamente importante de estos muñecos.

Desde su creación, aproximadamente el 90% de los empleados son personas con discapacidad como parte de un programa de integración social y laboral. La fábrica se lleva todos los beneficios, es decir, la farmacéutica creadora del personaje no obtiene ninguna ganancia.

La realidad tras esta moda de lanzar peluches de Dr. Simi, aunque no sepa todo el contexto, es que se está apoyando la inclusión laboral de las personas con discapacidad.