Lady Gaga recupera su imagen más estridente en ‘Stupid Love’

Lady Gaga acaba de estrenar el videoclip de 'Stupid Love', su nuevo single que se filtró antes de tiempo hace un mes. Este tema es un adelanto de Chromatica, su esperado nuevo disco que todavía no tiene fecha de publicación.

'Stupid Love' muestra la nueva etapa de Lady Gaga. En una reinvención constante de sí misma, Stefani Germanotta deja atrás la era Joanne, en la que mostró su lado más natural, tanto musical como estético.

Un disco con toques country en el que la guitarra era el principal instrumento dejando en un segundo plano los sintetizadores. Su imagen también dio un cambio en este sentido, popularizando su icónico sombrero de cowboy rosa pastel y una imagen mucho menos recargada que en sus trabajos anteriores.

Pero viendo la presentación de 'Stupid Love' vemos que la artista ha vuelto a dar un giro total a su estilo. Se trata de un tema puramente pop de 3 minutos, rápido y pegadizo en el que retoma la base sintética característica de trabajos anteriores a Joanne.

Su imagen vuelve a reiventarse volviendo a los colores más estridentes. Podemos verlo en su melena, en esta ocasión de color rosa; y en su estilismo, con guiños a personajes de ficción de los 90, como los trajes al estilo Power Rangers o elementos de anime como la diadema a lo Sailor Moon.

Dirigido por Daniel Askill, la particularidad de este videoclip es que está grabado con un iPhone 11 y juega con la estética de estos personajes de principios de los 90 con un escenario típico de un futuro distópico.

En cuanto a la letra, el mensaje es muy sencillo "yo todo lo que quiero es amor", aunque sea "estúpido". Un tema que puede parecer de lo más banal pero que no pasa por alto la artista. En su documental 'Gaga: Five Foot Two', la artista abordaba este aspecto de su vida lamentándose de que, cuanto mejor le iba profesionalmente, más se resentían sus relaciones sentimentales.

Y cuando parecía que había encontrado la estabilidad emocional junto a Christian Carino, con el que llegó a prometerse, Lady Gaga y el agente de Hollywood rompieron su relación hace aproximadamente un año.

Actualmente, la cantante ha iniciado una relación con Michael Polansky, uno de los gurús tecnológicos de Sillicon Valley.

LETRA DE 'STUPID LOVE', DE LADY GAGA

You're the one that I've been waiting for

Gotta quit this crying

Nobody's gonna heal me if I don't open the door

Kinda hard to believe (gotta have faith in me)

Freak out, freak out, freak out, freak out (look at me)

Get down, get down, get down, get down (look at me)

Freak out, freak out, freak out, freak out

Look at me now

'Cause all I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher

All I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (higher, higher)

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh)

Now it's time to free me from the chain

I gotta find that peace, is it too late

Or could this love protect me from the pain?

I would battle for you (even if I break in two)

Freak out, freak out, freak out, freak out (look at me)

Get down, get down, get down, get down (look at me)

Freak out, freak out, freak out, freak out

Look at me now 'cause all I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher

All I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (higher, higher)

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh)

I don't need a reason (oh)

Not sorry, I want your stupid love

I don't need a reason (oh)

Not sorry, I want your stupid love

Higher, higher

I want your stupid love, love (oh, oh, woo)

We got a stupid love, love

(Oh)

I want your stupid love, love

(Oh)

I want your stupid love, love