Escucha ya 'Sweet Sounds of Heaven', la canción de The Rolling Stones con Lady Gaga y Stevie Wonder. | Youtube The Rolling Stones

Ya está aquí el dream team que todos esperábamos.

Después de un spoiler por parte de Mick Jagger y varias semanas, podemos escuchar Sweet Sounds of Heaven, la canción que une a tres estrellas galácticas: la banda legendaria de rock, Lady Gaga y Stevie Wonder.

5:07 minutos de canción (versión edit) en la que tanto la esencia de Gaga como la de Wonder se hacen muy presentes y se funden con la del grupo en un tema que es una declaración de amor a la música.

The Rolling Stones | Sweet Sounds Of Heaven (Edit) | Feat. Lady Gaga & Stevie Wonder | Lyric Video

El sonido de esta triple colaboración se mueve entre la voz celestial de Gaga y el piano de Wonder para regalar la fusión perfecta con el rock lento de los Stones. Este segundo tema que ve la luz del nuevo disco de The Rolling Stones desde 2005, Hackney Diamonds, es la continuación del primer sencillo, lanzado a principios del mes de septiembre. Después de 18 años, Angry llegaba para inaugurar el 26º álbum de estudio de los Stones,que contará con otras grandes estrellas Paul McCartney al bajo o Elton John al piano.

Cómo surgió la colaboración con Lady Gaga

La participación de la estrella de pop en este temazo fue casualidad. Estaba grabando en Nueva York y los Rolling Stones le preguntaron si le apetecía pasarse para incluirla en su disco.

"Entró delante de mí y se hizo un ovillo en el suelo", recuerda Jagger para Louder. "Y entonces alguien le dio un micro y empezó a cantar oohs y ahs". Mick le dijo: "Entra. Ponte de pie. Hagamos algo con esto. Hagámoslo bien'".

Sobre el próximo disco de The Rolling Stones, 'Hackney Diamonds'

Hackney Diamonds es el primer disco original de The Rolling Stones en 18 años, desde A Bigger Bang en 2005, y el primero de la banda desde la muerte del baterista Charlie Watts, en 2021. Su lanzamiento, respaldado por el sello Universal, será el próximo 20 de octubre y ha sido producido por Andrew Watt, que ha trabajado con estrellas como Iggy Pop, Ozzy Osbourne o la mismísima Miley Cyrus.

Según ha informado el medio especializado Louder, el disco se ha grabado en varios estudios a lo largo y ancho del mundo. Henson Recording Studios, en los Los Ángeles, Metropolis Studios, en Londres, Sanctuary Studios, en las Bahamas y Electric Lady Studios y The Hit Factory/Germano Studios, en Nueva York.