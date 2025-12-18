Leire Martínez canta 'Mi nombre' con India Martínez en el Festival Starlite

El Festival Starlite siempre ha sido un lugar de celebración para la música que da nuestro país, pero este año ha ganado aún más repercusión al acoger los Billboard No.1s, el cual siempre se había celebrado en Estados Unidos y nunca había estado enfocado exclusivamente a la música en español.

En este marco, actuó India Martínez, quien trajo por sorpresa a varios artistas como Leire Martínez. La cantante, quien recientemente ha publicado su tema No se me da bien odiartejunto a Edurne y ha recibido un Disco de Oro por Mi Nombre, quiso aprovechar la ocasión para cantar un tema nuevo y uno viejo.

El primero de ellos fue Mi Nombre, que acaba de lanzar como parte de su próximo disco Historias de aquella niña. Además, la andaluza y la vasca cantaron juntas el tema Deseos de cosas imposibles, de La Oreja de Van Gogh.

Ambas unieron sus voces en un dúo inigualable, lleno de intimidad y emoción.

Un evento de grandes estrellas

El Festival Starlight ha acogido a artistas como Nil Moliner, Pablo Alborán, Ana Mena, Melendi o Vanesa Martín. Además, durante los próximos días actuarán artistas como Manuel Carrasco o Rosana.