Leiva denuncia la aparición de una canción falsa en su Spotify: "No tengo la más puta idea de qué es"

Leiva no va a lanzar una canción titulada Lala. El cantante madrileño lo ha anunciado en sus redes sociales, dondeha denunciado la aparición de una canción falsa en su perfil de Spotify.

"Desde hace tres días en mi perfil de Spotify aparece una canción nueva que se llama LaLa. Personalmente, no tengo la más puta idea de qué es, ni quiénes son, ni cómo ha llegado ahí. Por lo visto en Spotify tampoco", ha advertido el cantante.

Su intención no es sacar nueva música, de hecho el plan del madrileño es tomarse un descanso a finales de 2023 tras un último concierto el 26 de diciembre en el Wizink Center de Madrid, al que le precederán otros dos shows. Uno será el día 19 de ese mes y otro, el 25.

Leiva ha tenido que hacer este aviso porque no ha podido corregir este fallo y, más de 72 horas después de la aparición de Lala, la canción aún sigue en su perfil de Spotify.

"Tampoco han tenido la capacidad de corregir el error con un margen razonable, ni de explicar a quienes seguís mi perfil que se trata de un fallo. Tampoco de controlar y exigir la veracidad pertinente al agregador que lo haya subido. Por el momento, ahí sigue desde el viernes la gran Lala como mi última publicación", señala el artista

El cantante sabe que hay cosas mucho peores que esta, pero es necesario denunciar este tipo de acciones. "Grave son otras cosas en la vida, pero hay una vulneración que no me parece un dato menor. La única buena noticia es que por el momento mi evolución musical no llega a esas cotas de psicodelia. 11 points para Spotify. No somos nadie".