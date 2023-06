Desde Lola Flores hasta Chanel: las musas de la cultura LGTBIQ+

La representación del colectivo LGTBIQ+ en la cultura popular es algo relativamente reciente.

La comunidad ha sufrido décadas de marginación social, pero con la generación de folclóricas esto empezó a cambiar. En ellas, un gran grupo de personalidades aisladas y reprimidas, para las que tratar con naturalidad su sexualidad era un delito, se vio identificada.

Estos iconos rupturistas, que empezaron con el barroquismo de figuras folclóricas que recordaban a la estética drag, comoLola Floreso Rocío Jurado, han valido al colectivo en el país para empoderarse y ser ellos quienes rompan también con el estigma y el señalamiento de lo diverso.

Pero ellas solo hicieron que empezara lo que otras muchas artistas continuaron. Cantantes actuales encumbradas como diosas y referentes. Son laspop girls más influyentes del país.

Hacemos un repaso por los perfiles que han marcado la cultura popular con una fuerte representación del colectivo.

Lola Flores

La jerezana selló para siempre la historia de España, por lo que hacía en el escenario y también por lo que decía, tanto dentro como fuera de él. Fue la primera artista en referirse cariñosamente al colectivo, en un contexto sociopolítico dominado por el franquismo.

Entre las referencias que hizo, la de la entrevista con Lauren Postigo es una de las más recordadas, donde habló de su testamento y de qué le gustaría que pasara al morir.

"Me gustaría morir en Madrid y después que me llevaran al teatro de mis éxitos, el Teatro Calderón, y me pusieran en el vestíbulo bastante tiempo para que pasaran los mariquitas, que me quieren mucho, y toda la gente que es admiradora de mi arte".

Lola Flores, entrevistada por Lauren Postigo.

En el libro Flores para Lola, una mirada queer y feminista sobre la faraona, publicado este 2023 para conmemorar los 100 años desde el nacimiento de la artista, el escritor Carlos Barea aclara la percepción contradictoria de la artista, que asistía también a actos franquistas de la época:

"Lola no se caracterizó por ser, precisamente, una ciudadana ejemplar que se sometiera sin rechistar a la férrea moral del nacionalcatolicismo franquista. Muy al contrario, se rebeló contra lo establecido e intentó ser libre a toda costa, antes y después de la dictadura. Quizá por eso en ella hemos encontrado , tantos años después, a un referente involuntario de la lucha feminista y del activismo LGBTBIQ+".

El legado que ha dejado es gigante. Su nieta Alba Flores dio buena prueba de ello el pasado miércoles en el discurso del pregón de MADO 2023: "No existe ninguna cuneta donde nos vayan a poder meter a todes juntes".

Rocío Jurado

"Les debo un mundo de ilusión. Nosotras tenemos el deber moral para con los seres humanos, que son ellos, de darles mucho cariño y mucho sitio. Y se lo voy a dar siempre". Este fue uno de las muchísimos mensajes que la cantante ("piedra dura de Chipiona", como la bautizó su amiga y compañera Lola Flores) Rocío Jurado.

Pero hubo una declaración que se consolidó prácticamente como un claim publicitario de la artista.

Discurso de Rocío Jurado: " yo="" soy="" pro="" gay"."="

Fue durante una entrevista en la que se preguntaba a la folclórica: "¿Cómo lleva usted que los gays sean grandes fans de Rocío Jurado?". "Estoy orgullosísima de que eso ocurra. Son personas de muchísima sensibilidad, son seres humanos como otro cualquiera. No es ni gay ni no gay, son personas, amigos míos", decía tajante la cantante andaluza.

"En mi casa siempre se ha tratado a la homosexualidad con normalidad. Lo importante siempre ha sido el ser humano que hay dentro de esa persona. Una persona respetable como Dios manda, lo mismo da dónde este: "Yo soy progay", dejando así un lema en el movimiento.

Isabel Pantoja

La artista sevillana, que sigue la estela que dejaron sus compañeras folclóricas, recibió el premio Mr Gay España por su trayectoria profesional como artista durante la semana del orgullo de 2022. Isabel dio un discurso en el orgullo de Madrid dirigido a sus fans del colectivo LGTBI y aseguró formar parte de él: "Yo también soy una más de ustedes, que lo sepáis".

Un emocionante mensaje que daba gracias al colectivo por su carrera: "Y que gracias a ustedes hemos podido ser artistas, y de las grandes, de las que no se olvidan. Y si no se olvidan esas artistas grandes es por ustedes, porque lo dais todo por esa artista, y las artistas necesitamos a este colectivo maravilloso, único que es el colectivo LGTBI", concluyó.

María del Monte

Ese mismo año, en 2022, la folclórica María del Monte también se viralizó cuando, al dar el pregón en la fiesta del orgullo en Sevilla, habló por primera vez y claramente sobre su pareja y su sexualidad. Fue el acto definitivo para consolidarse como icono LGTBIQ+.

"Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer por nadie. Nunca. Nunca. Por supuesto que tengo el amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. ¿Cómo me voy a esconder yo de eso? ¿Estoy yo loca? ¿Soy una inconsciente?", se abrió durante su discurso en la sevillana Alameda de Hércules. "Quiero que sepáis, antes de bajarme da aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo".

Mónica Naranjo

El ascenso popular de la catalana en España fue prácticamente gracias a la comunidad.

Su apuesta musical estridente y macarra y su pelo bicolor se logró imponer cuando apareció en uno de los espacios de la monocultura colectiva española (esa en la que todos los televisores sintonizaban el mismo programa), ¡Sorpresa, sorpresa!, para interpretar Desátame.

Mónica Naranjo - 'Desátame' (Actuación en ¡Sorpresa, Sorpresa!)

La exposición reveló a la artista al gran público español, que hizo que surgieran dudas sobre quién era: "Había rumores de que era travesti. Era inclasificable, rompía con la música del momento", cuenta Juan Sanguino en su reciente ensayo Apriétame más fuerte. El año que Mónica Naranjo desató a un millón de chonis, maricas y marujas.

Icono pop y diva de divas en los años 90, la cantante defendía abiertamente al colectivo: "Yo siempre he dicho que si no hubiera gays, el arte no existiría, porque los más grandes artistas han sido gays". Y también el feminismo: "Las mujeres no nos quejamos por gusto. Cuando nos quejamos nos quejamos de verdad, y eso es lo que los jueces, la policía y nadie quiere entender. Y eso me parece una vergüenza".

Rosalía

Lo es desde el principio. La artista catalana ya habló en 2018 sobre iconos LGTBIQ+, y también sobre ser uno de ellos.

"Mi diva favorita es, sin duda, Beyoncé. Seguida por Madonna. En mi entorno y en mi equipo hay muchos, muchos creativos que son gays, y la mayoría de mis amigos chicos también son. Es algo que forma parte de mi vida. Pienso que, a lo mejor, es inevitable que se me considere diva gay, porque estoy en contacto permanentemente con chicos que se sienten cómodos con su lado femenino, y con los que conecto. Todo eso también influye en mi manera de vivir la feminidad y el poderío", le contaba a Shangay, tras el boom de Malamente.

Rosalía también ha defendido al colectivo en sus redes sociales. Lo hizo explícitamente con un tuit en 2019 que copó titulares y acumuló más simpatía por parte de sus seguidores y su actitud y personalidad en pro siempre de la libertad sexual.

En Motomami World Tour, la gira con la que le cantó al mundo sus temas motomami, ya vimos en muchas ocasiones a la catalana ondear la bandera con los colores de la bandera del colectivo con orgullo.

Lola Índigo

Que no defiende no es nada nuevo, pero acaba de convertirse de nuevo en noticia.

Abiertamente bisexual, la cantante Mimi, que se esconde bajo el artístico Lola Índigo, no ha parado de reivindicar los derechos del colectivo en su carrera. El último ejemplo fue lo que pasó hace unos días en su concierto en Sevilla, durante el Iconica Fest.

"Todavía hay gente que dice que la marcha no es necesaria y que el día del orgullo no es necesario. Pues vamos a seguir aquí, vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir estando, nos van a tener que seguir viendo así que, por lo menos, que se vayan acostumbrando", dijo convencida Lola Índigo, que reivindicó el amor libre y los derechos de la comunidad sobre el escenario.

Sus trabajos también hablan de su defensa. El sencillo Las solteras abandera la libre sexualidad, y en otros temas como Killa, la cantante se dirige al género femenino.

Belén Aguilera

Fue la canción Camaleón la que permitió a la artista llegar al público LGTBIQ+.

Al final me convertí en un reptil

La piel gruesa para parar tu misil

Prefiero que pienses que soy hostil

Antes que débil, ser Cruella de Vil

Los versos cuentan y defienden la transformación. En el videoclip, que dejó a todos con la boca abierta, aparecen las Drag Queen Carmen Farala Sagittaria, Pupi Poisson y Arantxa Castilla-La Mancha, del programa Drag Race España. También supuso el cambio de concepción de la artista; su deriva electrónica se separaba de la concepción de la chica del piano.

Belén Aguilera - CAMALEÓN

"Pensamos en cómo molaría machacar al patriarcado y qué mejor manera que con las Drag. Cuando veo a las Dag veo oro, veo a algo despampanante pero también veo mucho dolor detrás", explicó a en Cuerpos Especiales en 2021.

Ana Mena

Titular en la lista de conciertos que celebra el orgullo en Madrid, que empezó en 2018 con un show en la Gala Mr. Gay Pride, la evolución de la artista ha sido acompañada por el apoyo recibido por el colectivo LGTBIQ+.

"Me encanta que entre el colectivo LGTB y las mujeres nos apoyemos tanto. Hay un mensaje de empoderamiento que también intento que esté en la música", contaba en Shangay entonces.

Su estética y su música son un imán para la comunidad, que la considera diva y fuerte referente.

Chanel

Chanel Terrero y su brillante body se quedaron para siempre en nuestra retina cuando salió a representar a España en Eurovisión 2022 y logró el tercer puesto.

Su espectáculo y apuesta musical fueron acordes al certamen. Un festival cuya visibilidad LGTBIQ+ es una constante y conforma el espacio perfecto desde hace años para sacar a relucir las ideas más originales y extravagantes.

Actuación final en Eurovisión de 'SloMo', de Chanel.

Chanel y su personalidad descarada sobre el escenario conquistó a España y a Europa con SloMo. En el orgullo de la capital de 2022, también pronunció un emocionante discurso: “Ha llegado el momento de convertir los insultos en gritos orgullosos. De protegernos".