Lola Índigo comparte un enigmático vídeo relacionado con su EP 'GRX'

Lola Índigo, durante el concierto del sábado 21 de junio de 2025 en Sevilla. | Universal

No sabemos si está de vuelta, pero Lola Índigo ha enloquecido a sus fans. Y es que la artista anunció tras el verano que iba a tomarse un descanso de la música después de años sin parar, pero ahora ha vuelto locos a sus fans con un enigmático vídeo.

La intérprete de Mojaita ha compartido lo que parece un teaser de un nuevo proyecto, directamente relacionado con su EP GRX, lanzado en 2023. En él se ven imágenes de una feria castiza andaluza, las que se intercalan de imágenes en blanco y negro externas a ese universo festivo.

Y entre estas escenas aparecen la propia artista, y un adelanto hablado con voz masculina: "Siguen habiendo espasmos de la memoria que se conservan. Farah es alegría, feria viene de farah".

El vídeo se titula La feria, y ha sido compartido por una nueva cuenta de Instagram bajo el nombre de GRX, siendo este adelanto el primer y único post.

De momento se desconocen los detalles de lo que presenta este teaser, pero los fans no han tardado en enloquecer, mostrándose sorprendidos con este adelanto tan solo unos meses después de que Lola Índigo anunciara que iba a tomarse un descanso.